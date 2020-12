Marta López da el salto a la interpretación con su primer papel en una película

2020 nos ha dejado grandes protagonistas en el mundo televisivo y una de ellas ha sido Marta López. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 2' volvió a saltar a la primera plana después del sonado "Merlos Place". Esto le permitió regresar a los platós como colaboradora, pero parece que la castellana tiene nuevas metas profesionales más allá de la televisión.

Marta López

El año 2021 va a comenzar con nuevos proyectos profesionales para la colaboradora de 'Sálvame' más allá de la app de citas que ha lanzado. Marta López ha sido fichada para interpretar a un personaje en "La vida que no es nuestra", la próxima película de Israel González. De este modo, la ex gran hermana hará sus primeros pinitos en el cine y en el mundo de la actuación.

"¡Estoy muy ilusionada!", confesaba Marta López en una entrevista para Lecturas. Además, también avanzaba cuándo comenzará el rodaje de la que será su primera película. "Empezamos a rodar el 11 de enero. No me considero actriz, pero me dan la posibilidad de hacer algo diferente". Con este nuevo proyecto entre manos, López dejará atrás el que ha sido uno de sus años más complicados envuelta en polémicas y en las relaciones con Alfonso Merlos y Efrén Reyero.

Las idas y venidas de Marta López en 2020

El confinamiento dio de sí una de las grandes tramas de 2020: la aparición de Alexia Rivas semidesnuda en casa de Alfonso Merlos cuando este estaba manteniendo una relación sentimental con Marta López. A raíz de ahí, la colaboradora regresó a la televisión, paseándose por los platós de Telecinco. Al poco tiempo comenzaba una relación con Efrén Reyero, la cual, después de varios meses, acabó entre polígrafos y lágrimas.

Este nuevo amorío coincidió con una de las polémicas de López: su expulsión de Mediaset por unos vídeos en donde parecía incumplir las medidas sanitarias poco antes de haberse supuestamente contagiado de Covid-19. Sin embargo, semanas más tarde regresaba al grupo de comunicación después de que se descubriera que ella no se había infectado de coronavirus.