Efrén Reyero, emocionado al hablar de Marta López: "Lo que he sentido por ella ha sido real al 100%"

Efrén Reyero ha estado poco tiempo en 'La casa fuerte 2', pero sin duda su paso por el reality ha dejado varios asuntos que tratar en los platós de Mediaset. El extronista entró en el programa sin habérselo comunicado a la que era su pareja, Marta López, y por si fuera poco, afirmó que su relación con la colaboradora había terminado. Toda esta información cayó como un jarro de agua fría sobre López, quien se ha encontrado sola intentado defender su relación. Finalmente, la pareja se volvió a reencontrar el 13 de diciembre tras la expulsión de Reyero pero su cara a cara acabó en un mar de lágrimas.

Efrén Reyero en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Marta López estaba muy dolida con las supuestas grabaciones que le habría hecho Efrén, quien negó todo pero no le dio tiempo a dar su versión pues su expareja abandonó el plató totalmente destrozada. Por eso, Reyero acudió al plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' el 14 de diciembre para aclarar todo este asunto de una vez por todas: "Solo puedo decir que yo lo que he sentido por Marta ha sido real al 100%, que la he apoyado en todo momento tanto con el tema Covid como en la operación, solo tengo palabras buenas porque se ha portado increíble conmigo y jamás le grabaría y menos vendería algo suyo para entrar en un programa de televisión".

Completamente emocionado al ver las imágenes de su expareja, Reyero confesó que compartió mensajes con gente en la que confiaba para hablar de los problemas que tenía con la tertuliana: "A estas personas les digo que va a terminar nuestra relación laboral porque estoy saturado y se molestan, diciéndome que mi novia la tóxica me está volviendo loco. A los tres días me escribe una persona preguntándome si sigo con esos agentes porque quiere empezar a llevarme el año que viene". Eso sí, el extronista continúa negando que existan las grabaciones que supuestamente le hizo a la colaboradora. "Si están diciendo que tienen eso que lo saquen", retaba el exconcursante del reality y asegura que el tiempo le dará la razón.

El supuesto trío con Isa Pantoja y Kiko Jiménez

Uno de los temas que más se han comentado durante su estancia en 'La casa fuerte 2' ha sido el supuesto rollo que podrían haber tenido Efrén Reyero, Isa Pantoja y Kiko Jiménez una noche loca de fiesta. El extronista ha querido aclarar que "no existió ningún tipo de trío" y afirma que le da vergüenza que alguien llegue a insinuarlo: "Lo de Isa Pantoja conmigo fue una tontería de un beso de una noche y luego estuvimos de fiesta". Sin embargo, la expareja de Marta López no ha tenido tan buenas palabras para el tercero en discordia, Kiko Jiménez: "Lo que me parece más deleznable y de ser poco hombre es lo de Kiko, que sea la persona que hace la foto y el que ha salido que miente y que sí se acostó con Isa Pantoja".