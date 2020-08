Marta López vive un nuevo varapalo laboral tras su despido de Mediaset

Marta López vive uno de los peores momentos de su carrera profesional tras haber ser despedida fulminantemente de Mediaset España. La hasta ahora colaboradora de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía' ha dejado de trabajar en dichos formatos después de que la dirección del grupo decidiese prescindir de ella por tener una "actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conductora que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19".

Marta López, en 'Sálvame'

Y es que cabe recordar que su presunto positivo en coronavirus hizo que parte del equipo de los programas en los que trabajaba tuviese que ponerse en cuarentena. Pues bien bien, este no ha sido el único bache laboral que ha sufrido López en este final del verano y es que este domingo 23 de agosto conocíamos que uno de los proyectos en los que llevaba semanas trabajando finalmente ha sido cancelado. La colaboradora televisiva ha visto como su empresa Búho Catering ha sufrido la suspensión de una de las celebraciones que sin duda más visibilidad mediática le iba a aportar en los próximos meses.

Ella y su equipo iban a ser los responsables del catering de la boda entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán que se celebraba este viernes 28 de agosto; un enlace que finalmente ha sido cancelado. Con menos de una semana de antelación, los que fuesen protagonistas de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte' han optado por aplazar la boda por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19. Ambos consideran que celebrando su enlace ahora iban a poner en riesgo a sus invitados y por ello han preferido realizarla más adelante, cuando las condiciones sanitarias les permitan celebrar un enlace con garantías para todos.

La respuesta de Marta López

Una decisión que sin duda ha trastocado todos los planes de Búho Catering, que posiblemente tenía ya todo preparado para en enlace. Pese a ello, parece que este repetino cambio de planes no ha afectado a la relación entre López y la pareja y es que esta no ha dudado en comentar una de las últimas publicaciones de la futura novia. "Y que hablen..." ha sido el comentario que López ha escrito en la fotografía en Instagram con la que Carbajo ha querido dejar claro que su boda no se cancela, simplemente se aplaza. Esta afirmación ha sido además una de las primeras que López ha realizado tras ser despedida de Mediaset España y es que desde que el grupo tomó la decisión esta ha preferido mantenerse en silencio y no ha actualizado sus perfiles en redes sociales.