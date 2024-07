Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Peñate se convirtió en la protagonista de la gala de 'Supervivientes All Stars' del domingo 30 de junio. Los concursantes se encontraban en Playa Leyenda ante el Oráculo de Poseidón y Peñate empezó discutiendo con Abraham García tras haberlo llamado "príncipe": "Me agota el tener que estar siempre con cuidado, porque a ella todo le molesta". "Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo", era la respuesta de la periodista y exconcursante de 'Gran Hermano'.

Sofía Suescun y Marta Peñate ven el vídeo de la pelea en 'Supervivientes All Stars'

", seguía García provocando que Peñate estallase: "¡Eres el tío más falso que hay!". Este conflicto desembocaba en otro cuando Sandra Barneda pidió la opinión de Sofía Suescun : "para que digamos si tienes doble cara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás".

Olga Moreno era la primera en posicionarse con Peñate, mientras Suescun seguía arremetiendo contra ella: "Está claro que cambias de humor de un momento para otro". "¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'", estallaba la canaria sorprendida por los comentarios de la que consideraba su amiga. "¡Me estás vendiendo por un puto vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo?", añadía Peñate encolerizada.

El fin de una amistad

"Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así", sentenciaba Peñate. La discusión provocaba que Suescun pusiese "la cruz y la raya" a su relación, por los "cambios de humor" de su compañera. Su decisión fue mutua, ya que Marta Peñate decidió lo mismo: "Cruz y raya yo también. Yo no te la he jugado a ti, tú me la has jugado a mí".