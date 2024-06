Marta Riesco detalla cómo conoció a Antonio David Flores en un Ikea y cómo fue la ruptura

Por Redacción |

El 3 de junio de 2024, 'Ni que fuéramos Shhh' saltaba a la televisión lineal de la mano de Ten y lo hacía con una gran exclusiva: una extensa entrevista a Marta Riesco, donde la reportera se sincera sobre su relación con Antonio David Flores, su actual relación con la productora en la que trabajó mucho tiempo y más. Para empezar, Riesco empezaba desde el principio, contando cómo conoció al excolaborador de televisión.

Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh'

"Yo lo veía en la tele y, platónicamente, me encantaba. Acompañé a mi madre a un centro comercial y. Me quedé impactada. Estuve pensando en él muchos días después de ese encuentro y lo busqué en Twitter. Hablamos y me preguntó si era la chica de Ikea y ahí empezamos una conversación. Hará unos diez años, en 2013, 2014. Tenía cero experiencia y se quedó en un tonteo. La otra persona solo estaba pasándoselo bien y yo quería un cuento de hadas", desvelaba Riesco.

Más tarde, la periodista cuenta cómo se desencantó de él cuando entró en 'GH VIP'. "Cuando entra en 'GH VIP' pensé que volvería a verlo por los pasillos, pero en el reality me cayó muy mal. No me gustó cómo actuaba y resulta que le expulsan y me piden desde Ana Rosa que consiga una entrevista con él", recuerda Riesco, contando cómo intentaba abordarlo por los pasillos. Es entonces cuando habla de la famosa fiesta del 'Deluxe' donde les hacen unas fotos juntos.

"Me dijo que sabía que era la chica de Ikea y ahí me enamoré. Esa noche no pasó nada", aclaraba Marta Riesco. A raíz de ese momento, empezaron a verse a escondidas. "Sabíamos cómo hacer las cosas para que no se supiese y lo hacíamos muy bien", añadía. Respecto al matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno, Riesco tiene una opinión muy clara: "Esa pareja era de cara a la galería, de cara a la intimidad ya no eran pareja, no lo eran", insistía, dejando claro que el inicio de su relación ella lo coloca en diciembre del 2020, cuando se dijeron 'te quiero' por primera vez.

La ruptura

En cuanto a la ruptura, Marta Riesco desvela que Antonio David Flores la dejó nada más emitirse el primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la primera docuserie de Rocío Carrasco. "Me dejó él a mí tras la emisión del primer capítulo y me dijo que no lo buscase más porque iba a joderme la vida. Dijo: 'No me busques porque te voy a joder la vida'. Me bloqueó y se fue", explicaba Riesco, contando esa primera ruptura, ya que después volvió.