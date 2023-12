Marta Riesco ataca a Telecinco y Jorge Javier Vázquez: "Me gustaría dejarle KO en un ring"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de la gran repercusión que tuvo durante varios meses tras salir a la luz su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco fue despedida de Telecinco y, desde ese momento, no ha vuelto a pisar un plató de Mediaset España. Sin embargo, la periodista ha sido fichada por una aplicación de citas para llevar a cabo reportajes en la calle y, además, vive de los ingresos que genera en las redes sociales como influencer.

Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez

En cambio, se ha vuelto a poner en bajo el foco mediático tras unas declaraciones que ha concedido a La Razón. En esta entrevista,y ha atacado sin ningún pudor a Jorge Javier Vázquez y a la que fue su cadena.: "A Jorge Javier Vázquez. No sé si en un ring, pero sí me gustaría verle en algún momento de mi vida en algún otro sitio...".

En cuanto a Telecinco, ha desvelado qué le parece el rumbo que está tomando el canal: "Independientemente de que ahora yo esté fuera de ahí, es todo aburridísimo: los realities, las personas nuevas que han metido...", empezaba diciendo Riesco. "Me parece bien que se quiera cambiar el enfoque y no hacer daño, pero una cosa es eso y otra muy diferente es aburrir a la audiencia". Además, ha asegurado que le hubiera gustado cubrir los Grammy y el caso de Daniel Sancho, aunque también ha afirmado que en 'El programa de Ana Rosa' no la dejaban hablar de sucesos: "Decían que no me pegaba".

Decepcionada con sus compañeros

Al hablar de su despido, la periodista ha afirmado que fue una etapa muy difícil: "Ha sido lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Yo no estaba ahí por nadie, estaba por mi trabajo, y pasaron tantas cosas tan injustas que fue muy duro". "Me sentí muy sola respecto a mis compañeros de profesión. De hecho, no tengo relación con nadie de la televisión porque la gente tiene miedo de tener relación conmigo", ha comentado Marta Riesco.