Por Beatriz Prieto |

A falta de solo unos días para que 'Ni que fuéramos Shhh' dé el salto a la televisión de la mano de Ten, el equipo del programa dio a conocer la tarde del jueves 30 de mayo su "gancho" para esa ocasión tan especial: una entrevista a Marta Riesco, expareja de Antonio David Flores y extrabajadora de Mediaset España. El programa confirmaba así las sospechas sobre las primeras pistas que habían lanzado, tras lo cual la propia Riesco se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la noticia.

Los colaboradores de 'Ni que fuéramos shhh' tras descubrir la entrevista de Marta Riesco

"Nos vemos el lunes en Ten", escribía la periodista en un vídeo que publicó en sus stories de Instagram, donde, con todas las muestras de cariño que estoy recibiendo de gente con la que he trabajado, obviamente no en la cadena anterior". "No lo sabía nadie, así que", añadió Riesco, después de mencionar a sus amigos y familiares, a quienes había ocultado una entrevista en la que, según desvelaron en 'Ni que fuéramos shhh', "se derrumba en cuatro ocasiones".

"Ha sido un paso muy seguro que necesitaba hacer. Necesito contar mi historia, no he esquivado ninguna pregunta", explicó la madrileña, tras lo cual confirmó que "han sido, como han dicho, tres horas de entrevista" que definió como "una catarsis para mí". "Ha sido prácticamente una terapia y, simplemente, pido que esperéis a verlo todo. Esperad a ver lo que digo, qué cuento y a raíz de ahí, opinaréis y estoy dispuesta a que lo hagáis para bien, para mal, como queráis", lanzó Risco, quien animó a "que lo veáis hasta el final y que el lunes estéis ahí, en Ten, para no perderos nada".

"Un auténtico bombazo"

Las palabras de Riesco llegaban después de la reacción de los colaboradores de 'Ni que fuéramos shhh' a la noticia de su entrevista. "Es un auténtico bombazo, pero no me sorprende que esté aquí y precisamente con nosotros", declaró María Patiño, mientras Kiko Matamoros y Víctor Sandoval lanzaban posibles preguntas y temas que podría abordar la periodista. "María y yo hemos vivido cosas con esta persona", apuntaba por su parte Belén Esteban.

De hecho, Patiño confesó que "no he querido coincidir con ella cuando he podido", mientras que su compañera añadió que, con Riesco, "tengo muy mala relación", puesto que "tuve un problema con ella, un altercado. Con ella no puedo". "Creo que ha sabido manejar muy bien sus tiempos y en la cadena de enfrente sabía con quién hablar", lanzó además Esteban, antes de recordar de su paisana que "ha metido la pata muchas veces".