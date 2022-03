Un mes después de que se anunciara su fichaje por Movistar+, la plataforma anuncia más detalles del programa que va a capitanear Dani Martínez en #0. Si ya sabíamos que iba a ser un formato de entrevistas, tras la apertura de las redes sociales del programa, hemos podido conocer también el nombre del espacio producido por Fremantle (España): 'Martínez y hermanos'.

Dani Martínez

Además, se ha avanzado algo más del contenido, la emisión y el estreno de 'Martínez y hermanos'. En primer lugar, señalar que el cómico contará con invitados famosos a los que entrevistará en clave de humor. El programa será semanal y, por otra parte, Movistar+ asegura que llegará a lo largo de 2022 a la plataforma de Telefónica.

"Este es el tipo de programa que siempre he querido hacer. Tiene todos los ingredientes que me gustan de la televisión: invitados para pasarlo bien, mucha improvisación y un look muy elegante para un show de este tipo", asegura Dani Martínez antes de arrancar las grabaciones. "En 'Martínez y hermanos', yo solo seré el anfitrión y los verdaderos protagonistas serán mis hermanos y hermanas, es decir, los invitados", añadía también.

En busca de invitados

Por si fuera poco, también hemos podido ver el logo de 'Martínez y hermanos', el cual ya está presente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde se ha colgado ya un vídeo en tono de humor del presentador llamando a algunos "hermanos y hermanas", sin conseguir convencerlos para acudir como invitados al formato.