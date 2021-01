El humor de Enjoy conquista el Pase de Oro de Dani Martínez en 'Got Talent': "Un espectáculo redondo"

El viernes 22 de enero, 'Got Talent España 6' emitió su segunda gala, en la que Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide tuvieron ocasión de valorar nuevas actuaciones. Entre ellas, la del grupo francés Enjoy, que deleitó a los presentes con un número musical y de humor en el que demostraron ingenio y habilidad, al igual que despertaron multitud de carcajadas y aplausos, razones por las que acabaron recibiendo el Pase de Oro de Martínez.

El quinteto francés Enjoy, feliz tras recibir el Pase de Oro en 'Got Talent España 6'

Compuesto por un total de cinco hombres, el grupo comenzó su actuación con música épica antes de que irrumpiera el humor, eje de una actuación con pasos de baile elaborados, al igual que alternaban distintos estilos musicales al ritmo de canciones que iban desde cancán del Moulin Rouge, pasando por canciones como "I Want To Break Free" de Queen o "Bella Ciao", conocida especialmente por formar parte de 'La Casa de Papel', serie de la que incluso lucieron uno de sus famosos monos rojos. Durante la actuación, hasta Dani se vio involucrado cuando uno de los bailarines, con pechos falsos, lo sacó al escenario para "coquetear" con él al ritmo de "Lady Marmalade".

De hecho, el humorista no dudó en poner su propio granito de arena e incluso acabó perdiendo un pendiente al ver frotada su cara contra los pechos del bailarín. "Me duelen las mejillas, no he dejado de sonreír todo el rato. Me ha encantado muchísimo, no me lo esperaba para nada", reconoció Edurne, feliz. A la hora del turno de Mejide, los bailarines continuaron demostrando su lado cómico sobre el escenario, fingiendo miedo ante lo que el juez pudiera decir. "Me alegra comprobar que se me conoce más allá de nuestras fronteras", observó Risto, que enseguida matizó que "lamentablemente, no voy a hacer honor a mi fama, porque estoy flipado con vosotros". "Os quiero ver todos los días, de verdad", concluyó el juez, que calificó la actuación de "impresionante" mientras el público estallaba en gritos de "Pase de Oro".

"Qué bien estudiado cada segundo"

"Sois los veteranos, creo que lo que estáis haciendo es un poco una falta de respeto. La actuación que acaban de hacer no se puede valorar", declaró Martínez, al llegar su turno de valorar, momento en el que se lanzó sobre el botón de oro, para alegría del quinteto<. "Hace años que hacemos este estilo y el hecho de poder compartirlo con todo el mundo, en Madrid, la bienvenida es enorme", manifestó el cabecilla, con ayuda de un traductor. "No cambiéis nada, seguid como estáis. Os queremos, gracias", añadió el bailarín, tras lo cual se despidieron sin renunciar a su lado cómico. "No para el tío, es un show todo el rato", elogió Dani, mientras que Santi Millán reconocía que había sido "un Pase de Oro muy merecido". "Qué bien estudiado cada segundo", destacó Mejide, antes de que Martínez describiera la actuación como "un espectáculo redondo, un show perfecto".