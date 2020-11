La "hostia más dura" de la carrera de Dani Martínez: su despido de una popular serie

A día de hoy es complicado no asociar el nombre de Dani Martínez con el ámbito del entretenimiento televisivo, donde se consolidó con sus colaboraciones con Florentino Fernández hasta asentarse en Mediaset con 'Got Talent España' y 'El concurso del año'. No obstante, como es habitual en esta industria, el trayecto del cómico leonés hasta alcanzar la fama no fue nada sencillo, y llegó a replantearse su futuro hace casi 15 años cuando fue despedido de una ficción adolescente.

Así lo ha confesado el propio Martínez durante una entrevista concedida a Ricardo Moya en "El sentido de la birra", donde se ha sincerado acerca de la que califica como la "hostia más dura" de su trayectoria profesional. "Globomedia me había seleccionado para un programa que se grababa en Argentina, y antes de irme, Luis San Narciso, uno de los directores de casting más grandes, me llama y me dice que dice que quería hacer una serie conmigo," relata el humorista haciendo referencia a 'SMS', la ficción que se estrenó en 2006 en laSexta.

Dani Martínez

"Estaban Mario Casas, Yon González, Amaia Salamanca, María Castro... Y yo era uno de los protagonistas junto a Amaia Salamanca. Grabé tres semanas o por ahí y algo no fue bien," comenta entre risas Martínez, que recuerda las dos indicaciones que dio Televisa, una de las socias de la producción: "Mido 1,86 y Amaia Salamanca no es muy alta, así que decían que parecía que me iba a liar con la madre en vez de con la hija. Y aparte de eso decían que, como mi personaje llegaba a un colegio de pijos y le hacían bullying, para pegar a un tío de 1,86 hacían falta tíos de 2 metros."

Expulsado del proyecto

"Me dijeron que no les cuadraba para el papel y que iban a reemplazarme. Entonces tenía 23 o 24 años, era el protagonista de una serie y de repente me fui a mi casa," reflexiona Martínez, que no vivió el estallido que experimentaron sus compañeros: "Después de eso Mario Casas a 'Los hombres de Paco', Yon González a 'El internado', María y Amaia a 'Sin tetas no hay paraíso'... Y yo en mi casa. Era duro porque te das cuenta de que fue una buena plataforma para todos."

Afortunadamente, el cómico aprendió de ese tropiezo y con paciencia ha encontrado su sitio en la industria. De hecho, su paso por 'SMS' no fue en balde, ya que de ahí brotaría su participación en otra serie: "La misma productora es la de 'Aída' y luego me llamaron. Si me dices que no iba a hacer 'SMS' por hacer 'Aída', te lo habría comprado en el momento."