Por Beatriz Prieto

Después de que Corazón y Piña se despidieran de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', el concurso de Antena 3 alcanzó su sexta entrega la noche del miércoles 27 de noviembre, con un nuevo "enfrentamiento" a cuatro bandas entre Churros, Helado, Rinoceronte y Cobra para pasar a la semifinal, como Tiburón y Mosca. Una lista que se redujo en una primera tanda a tres máscaras, después de que Churros fuera expulsada y descubriera así que se trataba de Antonio Lobato.

Antonio Lobato se escondía bajo la máscara de Churros en 'Mask Singer 4'

, aseguraba el concursante, antes de actuar por última vez, sin saberlo, al ritmo de "Quién diría", de DePol. Asimismo, Churros desveló que, pistas que se sumaban a las anteriores rondas: se codeó "con los más grandes del séptimo arte, como Paul Newman ; "donde esté un buen churro que se quite todo lo demás"; al igual que compartió su habilidad para la cocina y la ciencia.

Dichas pistas, junto a su voz y sus movimientos, llevaron a Javier Calvo a pensar que se trataba del humorista José Mota; Javier Ambrossi apostó por que era el presentador Juanra Bonet; Ana Milán, por el exfutbolista y entrenador José Mari Bakero; Alaska se decantó por el humorista y presentador Carlos Latre, mientras que un perdido Paco León, como invitado, se dejó llevar por la máscara y nombró al empresario Colate Vallejo-Nágera. Una lista con la que los investigadores evidenciaron lo despistados que se encontraban, razón por la que Lobato los pilló totalmente desprevenidos, al contrario que muchos espectadores que ya habían pillado la familiar voz del periodista deportivo, entre otras cosas.

"Hay un nivel bestial"

"Qué locura, de verdad. Al principio casi me pillan", confesó Lobato, al retirarse la máscara y recordar cómo, en la primera entrega, los investigadores habían señalado a su profesión antes de olvidarla. "Solo he cantado una vez en mi vida. De hecho, mi familia piensa que canto fatal y espero que este programa sirva para lo contrario", deseó el periodista, quien apostó por que "mi hija estará muy avergonzada". "Ha sido brutal, te has metido al público en el bolsillo, has cantado superbien, te has movido increíble, nos has despistado... Ha sido muy guay como lo has hecho", alabó Ambrossi.

El que el concursante compartió que "me da mucha pena, porque me lo estaba pasando muy bien y es una experiencia nueva", a lo que se sumaba que "no me gusta perder ni a las chapas". "La verdad es que hay un nivel bestial", elogió Lobato, antes de explicar algunas de sus pistas, ante las dudas de los investigadores. Entre ellas, la referente al mote por ser "el calvo de ciertas televisiones"; la mención de la realeza, por sus encuentros con el rey Juan Carlos en las carreras y su relación con "el rey de la Fórmula 1 en España, que es Fernando Alonso"; la mención de "alguien me sigue", que apuntaba a su hija, también periodista; al igual que el hecho de que "Paul Newman y yo colaboramos en la misma película, 'Cars'".