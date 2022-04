La noche del lunes 25 de abril, la décima edición de 'MasterChef' emitió su segunda entrega en La 1, con la ausencia de tres de sus aprendices tras dar positivo en Covid-19. A pesar de todo, el programa continuó con normalidad, incluyendo a los ausentes en los equipos, tras lo cual se celebró una eliminatoria con tres ganadores de 'Masterchef' que concluyó con la expulsión de Giraldo.

Los aprendices de 'Masterchef 10' en la prueba grupal del segundo programa

La segunda entrega arrancó con el reto de elaborar platos dulces o salados con la panceta como ingrediente principal, durante setenta y cinco minutos, algo que quedó en manos de la suerte: Yannick, María, David, Giraldo, Iván y Verónica tuvieron que elaborar los primeros, mientras que Jokin, Teresa, Eva, Patricia, Paula, Luismi recibieron la segunda opción. Una fortuna que tuvo cierto peso en el veredicto: mientras que Luismi y Jokin fueron designados como los peores aprendices del desafío, Marta y Yannick se coronaron con el primer y segundo puesto, tras presentar "una delicia" y un "muy buen trabajo".

Para la prueba grupal, el equipo de 'Masterchef' se trasladó a El Algarve, en Portugal, donde debían replicar un menú diseñado por el chef Henrique Sá Pessoa. Para ello, los jueces designaron a Luismi y Jokin como capitanes de los dos grupos, tras lo cual eligieron a sus compañeros por turnos: el primero, que se vio superado por la capitanía, trabajó junto a Teresa, Patricia, Iván, Eva, Giraldo y Julia; mientras que el segundo formó equipo con Yannick, Adrián, Claudia, Paula, David, María Lo y Verónica, que fue nombrada como la mejor aspirante de la prueba. El reto concluyó con el primer equipo presentando platos satisfactorios, suerte que no corrió el segundo, cuyos fallos fueron más que evidentes para los comensales. Por esa razón, el grupo de Jokin se libró de la eliminatoria, mientras que el de Luismi recibía los temidos delantales negros.

Hoy @giraldomchef10 se despide de las cocinas de #MasterChef10. Gracias por formar parte de esta gran aventura https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/GJlXYth9YP — MasterChef (@MasterChef_es) April 25, 2022

Una experiencia "corta, pero intensa"

Giraldo y Eva, antes de conocer la expulsión del primero de 'Masterchef'

De regreso a las cocinas de 'Masterchef', el programa recibió la visita de Vicky Pulgarín, Aleix Puig y Arnau París, ganadores de anteriores ediciones. Antes del cocinado, Verónica recibió el privilegio de salvar a dos de sus compañeros, Luismi y Patricia, mientras que Teresa, como la mejor de su equipo, pudo repartir los platos a cocinar. De ese modo, la aspirante quedó en cabeza en la clasificación, mientras que Eva y Giraldo quedaron en la cuerda floja después de recibir el plato más complicado de la eliminatoria.

"No te lo estás tomando en serio. Este plato es digno de expulsión", criticó Jordi Cruz, del cubano, quien había comenzado la prueba totalmente "perdido". La valoración, de hecho, generó cierta tensión entre el aspirante y los jueces, cuando el primero se mostró molesto por el hecho de que lo tacharan de "lento". Su falta de autocrítica, junto con el flojo resultado de su trabajo, propiciaron finalmente su expulsión: "mi experiencia ha sido corta, pero muy intensa". "Estar en 'Masterchef 10' es una locura, cuántos quisieran estar en mi situación", añadía el aspirante, lamentando el hecho de que "no he podido dar más".