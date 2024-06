Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 12' alcanzó su duodécima gala, su semifinal, la noche del lunes 3 de junio en La 1, con Ángela, Celeste, Gonzalo, María y Samya como sus protagonistas, tras la marcha de Alberto. Los cinco tuvieron que enfrentarse entonces a tres retos que acabaron poniendo punto final al concurso de Celeste al verse totalmente perdida durante una eliminatoria en honor a 'Dragon Ball'.

Para comenzar la noche,, con los que debían elaborar un plato "original, impredecible y ambicioso".: el primero trabajó "muy concentrado" y supo "sacarle partido y ha presentado el plato más fino de los que ha hecho hasta el momento", mientras que la segunda "enseguida han empezado a llegarle ideas a la cabeza y se ha animado" tras la primera impresión sobre sus ingredientes.

Después de coronar a Gonzalo como el mejor, el jurado también destacó el sencillo plato de Samya antes de una prueba de exteriores, la última por equipos, que el madrileño tuvo el privilegio de montar. "He hecho un equipo fuerte y uno más flojo, que son Samya y Celeste, porque me quiero cargar a Samya. Me sobra a donde ha llegado con su nivel y actitud", confesaba el madrileño, quien eligió liderar a Ángela y María. No obstante, la jugada de Gonzalo le salió mal: mientras Celeste y Samya formaron un tándem unido, su equipo acabó en el foso por los muchos errores cometidos. A ellos se sumó Celeste por fallar en el plato más sencillo, mientras que Samya se convirtió en la primera finalista, puesto que su trabajo "era el que más se parecía al original".

"He hecho un viaje interior increíble"

Con ese antecedente, Gonzalo se dirigió al jurado nada más regresar a las cocinas para entregar su pin de la inmunidad y convertirse así en el segundo finalista. Ángela, Celeste y María se enfrentaban muy emocionadas a la última eliminatoria, en la que debían replicar con un postre de caramelo en honor a 'Dragon Ball', creado por Jesús Escalera, premiado como el mejor pastelero de América Latina. A pesar de su dificultad, Ángela consiguió la tercera plaza en la final al replicar el postre "con un poquito más de éxito" a pesar de empezar nerviosa.

"Has trabajado muy nerviosa, incluso acelerada, no te has tomado tiempo ni siquiera para leer la receta entera antes de empezar", señalaron los jueces de Celeste, quien no consiguió hacer la bola de caramelo, esencial en el plato, al igual que faltaron otros elementos que condenaron su concurso ante María, quien había "empezado mejor de lo que había terminado". "He aprendido un montón, he evolucionado mogollón, he hecho un viaje interior increíble aquí", aseguraba Celeste, sin dejar de llorar. La catalana se mostró consciente de que "es muy difícil frenar mi carácter" e incluso se disculpó con Jordi Cruz por su rifirrafe en la cata, antes de despedirse del programa con cariñosas palabras tanto para el jurado como para sus compañeros.