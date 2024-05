Por Beatriz Prieto |

El undécimo programa de 'MasterChef 12' se adelantó al miércoles 29 de mayo tras la decisión de Televisión Española de duplicar la emisión semanal del talent culinario. Tras la expulsión de Pulga en la entrega del lunes, los seis aspirantes restantes lucharon por alcanzar la semifinal en otros tres desafíos culinarios que pusieron punto final al concurso de Alberto al fallar en una eliminatoria con el chocolate como estrella.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' en el programa 11

El reto inaugural consistió en, para lo cual los aspirantes contaron con una breve guía oral por parte de distintos exaspirantes de ' MasterChef Celebrity ', a lo que se sumó la ayuda de los autores en distintas condiciones durante el cocinado, repartidas por el azar. Dicha situación, quienes presentaron platos "bastante parecidos a los originales". Una lista que encabezaron las dos aspirantes, antes de que

La suerte volvió a tener su peso en la prueba de exteriores, donde María y Alberto fueron designados capitanes: la madrileña formó equipo con Gonzalo y Samya, mientras que su paisano trabajó junto a Celeste y Ángela, quien lucía el delantal negro desde el programa anterior como castigo. Con el clásico intercambio de cocinas de por medio, Alberto y sus compañeras no lograron remontar lo suficiente como para superar a una María que, con Gonzalo y Samya, supo tomar las riendas. De esa forma, los tres aspirantes lograron los primeros puestos en la semifinal, mientras que la capitana sumó su segunda prueba consecutiva como mejor aspirante.

Samya, Gonzalo y María son los mejores del reto #MasterChef pic.twitter.com/DDRp1oYXOs — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2024

El equipo rojo se convierte en el ganador y son los primeros semifinalistas de #MasterChef 12 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/hhep9rmT5I — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2024

"Me voy muy satisfecho"

Alberto, Ángela y Celeste tuvieron que defender su continuidad en el concurso replicando un girasol de chocolate del maestro Lluc Crusellas, con elaboraciones como praliné, mousse o glaseado incluidos, además de la delicada tarea de atemperar el chocolate. Una lista de elaboraciones durante las cuales Ángela se mostró muy tranquila y concentrada, razón por la que fue la primera salvada al replicar "el girasol bastante bien, aunque con matices". En el lado opuesto, Celeste se vio abrumada por el pesimismo, aunque no se rindió, lo que se acabó reflejando un tanto en su trabajo.

Hoy despedimos a @albertomchef12 de las cocinas de #MasterChef. ¡Gracias por todo tu cariño y entrega aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/XrlI1P9lIS — MasterChef (@MasterChef_es) May 29, 2024

No obstante, el mayor número de errores que incluía el trabajo de Alberto tras un cocinado en el que incluso quemó chocolate, inclinaron la balanza contra el madrileño, quien tuvo que despedirse del programa justo antes de la semifinal. "Lo he dado absolutamente todo. Me quedo jorobado porque quería dar más, mi meta era llegar a la semifinal, pero me voy muy satisfecho", declaró el madrileño, emocionado tras recibir cariñosa palabras del jurado, antes de señalar del programa que "es una experiencia única que te cambia la vida". Asimismo, Alberto se mostró esperanzado ante la idea de haber roto "prejuicios", dado que "se puede ser cocinero y buena persona llevando un look distinto".