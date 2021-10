La cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity 6' celebró su prueba de exteriores en Galicia. Todo el equipo viajó hasta allí para realizar el cocinado por equipos. Sin embargo, la emisión no estuvo exenta de polémica, ya que una parte de los espectadores gallegos se indignaron con el talent culinario de la cadena pública y manifestaron su descontento a través de las redes sociales.

El jurado de 'MasterChef Celebrity 6' y Luis Veira

En concreto, lo que molestó a la audiencia fue la forma en la que el jurado imitó el acento típico de la zona. Como en cada emisión, Samantha Vallejo-Nágera lanzó un reto para que Pepe Rodríguez y Jordi Cruz lucharan por ver quién escogía equipo al que ayudar. En esta ocasión, la cocinera quiso hacer un homenaje a Galicia y decidió que sus compañeros vendieran percebes como lo haría cualquier lugareño de A Coruña, la localización que albergó el cocinado.

De esta manera, tanto la chef como el resto de los jueces comenzaron a hablar tratando de imitar el acento de la región. "No te creas que es tan sencillo como tú crees", dijo Vallejo-Nágera tratando de poner el acento. Las bromas del resto de cocineros no se hicieron esperar: "¿Qué te pasa en la boca?", comento Rodríguez al ver cómo lo hacía su compañera. Finalmente fue el manchego el que ganó la polémica prueba.

"Me estáis ofendiendo"

La reacción de una parte de los espectadores no se hizo esperar y comenzaron a enviar decenas de mensajes incendiarios en los que criticaban la idea del formato producido por Shine Iberia. "Como gallego me estáis ofendiendo", escribió uno de los seguidores del programa en Twitter. "De lo más patético e insultante que he visto en la televisión", sentenció otra tuitera.

Jordi, Pepe y Samantha hoy en @MasterChef_es "imitando" el acento gallego ha sido de lo más patético e insultante que he visto en la tv, aún encima en la pública. Sospecho, además, que con otros acentos no se atreverían. — Sietedeoctubre (@sietedeoctubre) October 4, 2021

@MasterChef_es el mal gusto de los jueces ridiculizando el acento gallego. Maldita la gracia que tienen. — MartinaCF (@martinaceefe) October 4, 2021

Ver a los de MasterChef hablando en gallego y echar de menos el WhatsApp — El Resabiao (@estiloclaseygus) October 4, 2021

Una cosita, a todes os parece fatal cuando han imitado el acento gallego en masterchef, pero bien que os reís cuando imitan el andaluz — Jelen (@Jelen_303) October 4, 2021

Entre los diferentes comentarios, hubo algunos llenos de ironía y humor. De hecho, uno de los usuarios aprovechó para recordar la caída mundial que sufrieron algunas de las aplicaciones más conocidas: "Verlos hablando en gallego y echar de menos el WhatsApp", explicó uno de los perfiles. Además, otro pequeño sector de la audiencia quiso defender la broma de 'MasterChef Celebrity': "Os parece fatal cuando han imitado el acento gallego, pero bien que os reís cuando imitan el andaluz".