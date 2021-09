La entrega de 'MasterChef Celebrity 6' emitida el 27 de septiembre dejó un momento histórico para los seguidores del formato. Por primera vez, un concursante cometía un error más que disparatado al cocinar un objeto no comestible. La protagonista fue Terelu Campos, quien introdujo sus gafas en el horno durante la primera prueba del programa. Un reto en el que los aspirantes debían cocinar todos los platos que pudieran en 75 minutos.

Las "gafas al horno" y Terelu Campos en 'Masterchef Celebrity 6'

"A Terelu se le han caído las gafas en la parrilla del horno, se le han derretido", comentaba asombrado Pepe Rodríguez desde la zona de cata. La colaboradora utilizó su gran despiste para crear un momento cómico: "Nadie en estas cocinas ha cocinado hasta las gafas". De hecho, bautizó a su disparatado plato como "gafas al horno".

La hija de María Teresa Campos prosiguió con su cocinado, aunque quiso presentar la surrealista elaboración ante los jueces y Antonia Dell'Atte, invitada al espacio de Shine Iberia. "Esto es una fantasía", aseguró Rodríguez al ver cómo habían quedado las gafas después de pasar por el horno. "¿Se te han flambeado?", preguntaba entre risas Samantha Vallejo-Nágera.

"El plato que más nos ha gustado"

A pesar de que Terelu Campos terminó varias elaboraciones durante el cocinado, las "gafas al horno" de la malagueña fueron protagonistas de la valoración. Jordi Cruz, el encargado de dar el veredicto, bromeó diciendo que fue la mejor propuesta de Terelu dentro del reto: "Si hay un plato a destacar, el que más nos ha gustado, donde hemos visto que lo habías entendido, ese era la fondue de gafas", explicó el chef. No obstante, el catalán fue duro con ella y criticó el resto de su cocinado, sobre todo, su flambeado: "No tenía potencia, no se percibía nada".