Tras la dura confesión de Julián Iantzi en la tercera entrega de 'MasterChef Celebrity 6', en la que desveló haberse ausentado del programa a causa de la muerte de su madre, el formato se enfrentó de nuevo a un triste arranque en su emisión del lunes 4 de octubre, cuando Victoria Abril se vino abajo al hablar también de su madre y la delicada situación en la que se encontraría.

Victoria Abril, arropada por sus compañeros de 'Masterchef Celebrity 6'

"Victoria, la semana pasada se fue Vanesa. ¿Cómo estás?", planteaba Jordi Cruz al recibir a los concursantes en las cocinas del programa, a raíz de la estrecha relación que habían mantenido ambas actrices durante la edición. "Este es el juego, cada día tenemos que partir uno", confesaba Abril, con voz entrecortada, a quien el juez preguntó si "vienes con fuerza". Incapaz de hablar en voz alta, la intérprete se limitó a sacudir la cabeza, a punto de llorar, momento en el que su compañera Verónica Forqué la instó en un susurro a que "cuéntalo si quieres".

"Estás emocionada, ¿qué te ocurre? No es por nosotros, está claro", observó Pepe Rodríguez, comprensivo, momento en el que Abril confirmó sus palabras y desveló que "es mi madre". "La cambiamos de residencia y, al cuarto día, le dieron un arroz duro, seco, sin grasa y muy al dente, y se atragantó. Y a partir de ahí, le han puesto a un régimen de líquido", explicó la aspirante, al borde del llanto. "Ayer, cuando fui a verla, me dijo que está harta. Pasa mucha hambre y me pidió tres veces seguidas la eutanasia, por caridad", concluyó Abril.

Victoria Abril se derrumba al hablar de su madre y su enfermedad. ¡Vamos aspirante, te mereces lo mejor! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/t2m3b7eaPZ — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

"Le mandamos mucha fuerza"

La aspirante rompió a llorar ante sus sorprendidos compañeros, que no dudaron en arroparla con cariño y trataban de animarla, al igual que los jueces. "Esperemos que se recupere pronto", deseó Rodríguez, ante lo que la actriz confesó que "la llevé un arroz caldoso con bogavante ayer, pero no me dejaron que se lo diera". "Habrá que confiar en los profesionales, que seguro que la estarán dando lo mejor que necesita ella. Le mandamos mucha fuerza desde este programa", trató de animarla el juez, que apuntó a que "hay luz al final del túnel y te queremos con fuerza para tres nuevos retos".