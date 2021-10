'MasterChef Celebrity 6' alcanzó su séptima entrega en La 1 de Televisión Española, en la que los aspirantes recibieron las visitas de Bibiana Fernández y Anabel Alonso, Las Retales; el chef Toño Pérez y Amelicious, aspirante de 'MasterChef 9'. Asimismo, tras la inesperada doble expulsión de la semana previa, la organización del talent show volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar que, en esta edición, no habría repesca alguna en la prueba de exteriores, como suele ser habitual, aunque sí se daba en la recta final del programa, para sorpresa de los aspirantes.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 6', sorprendidos al conocer que no habrá repesca

"Estamos en el ecuador del programa y todos tenéis claro que este escenario es especial. Toca enfrentarse a la tan esperada repesca", anunciaba Pepe Rodríguez, antes de la prueba grupal, con los aspirantes y el resto del jurado instalado en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cáceres, donde se desarrollaría el reto. Unas palabras que despertaron un entusiasta aplauso por parte de los aspirantes, quienes reconocieron tener "ganas de ver a vuestros compañeros".

"Pues yo creo que estamos muy bien así, ¿eh? Lo voy a decir totalmente en serio", confesaba entonces Juanma Castaño, ante lo que su compañero Eduardo Navarrete recalcó que "nosotros sí echamos de menos a nuestros compañeros. Juanma que diga lo que quiera". "Por suerte para vosotros, 'Masterchef' es y siempre será imprevisible. Así que relajaos, porque no hay repesca", confirmó entonces Rodríguez, dejando a los aspirantes boquiabiertos ante ese giro inesperado. "Esto es para que aprendáis que no puede estar uno esperando para ver si tenemos segundas oportunidades, porque, a veces, no las hay", añadió el juez.

Que dice Pepe que no hay repesca #MCCelebrity pic.twitter.com/XtjaQhj9Kx — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

"Si están fuera, es por algo"

"Mira Juanma qué contento está", comentó entonces Belén López, ante la sonrisilla de su compañero. "¿Es posible que hayamos cumplido el sueño de tu vida?", planteó Rodríguez. "Te digo una cosa: los que iban a venir, tampoco valían para mucho, en el sentido de que, si están fuera, es por algo", declaró el aludido que, ante las cámaras del programa, añadió que "si alguno tiene especial ilusión por volver y está como loco, que venga. Pero si ya te han dicho que no vales, tira para casa". "Que conste que lo hemos hecho por vosotros. Sabemos que estáis extenuados. Vuestras mentes os piden una tregua y, justamente por eso, os hemos traído aquí", declaró Jordi Cruz Mas, antes de proseguir con el programa.