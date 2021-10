'MasterChef Celebrity 6' despidió el lunes 11 de octubre a Julián Iantzi, cuyos nervios en la prueba eliminatoria propiciaron que no pudiera ni presentar un plato terminado. Por esa razón, el presentador no se mostró sorprendido con la decisión de los jueces, que comunicaron su expulsión justo antes de que David Bustamante manifestara su agradecimiento por la actitud que Iantzi había demostrado durante el programa. Un gesto al que el presentador correspondió compartiendo el bonito gesto que el cántabro había tenido con su madre antes de que esta falleciera.

Julián Iantzi, agradecido con David Bustamante en su despedida de 'Masterchef Celebrity 6'

La marcha del presentador se producía dos semanas después de que Iantzi comunicara ante la audiencia el motivo de peso por el que, en la segunda entrega del formato, no estuvo presente en la prueba eliminatoria: el fallecimiento de su madre. Una pérdida que sus compañeros tuvieron muy en cuenta en sus últimos minutos en el programa, cuando Iantzi manifestó que "desde casa todo parece fácil, luego te metes aquí y es increíble, la tensión, la presión. Menos mal que tenemos un grupo de gente maravillosa que siempre ayuda".

"Quería agradecerle su entereza, su sonrisa siempre, dadas las circunstancias que le han tocado y lo que ha tenido que vivir durante este programa. Gracias por ser la energía y el apoyo para todos nosotros. Eres muy grande", manifestó entonces Bustamante, en su nombre y en el de todos sus compañeros de la edición. "Quiero agradecer el comportamiento cuando a mí me ha pasado lo que me ha pasado. Y, en concreto, David Bustamante, te lo voy a decir: eres un caballero", respondió entonces Iantzi, emocionado.

"Me guardo esa sonrisa para siempre"

"El hecho de que tú produjeras en mi madre una sonrisa antes de irse, por eso te estaré eternamente agradecido", reconoció Iantzi, tras lo cual explicó sobre su compañero que, "sin pedir nada, me mandó un vídeo, se lo puso a mi madre, sonrió y le pregunté: 'sabes quién es?'. 'Sí, Bustamante'. Esa sonrisa, me la guardo para siempre". "No se me ocurría otra manera. Tenía que agradecerle a una gran mujer que nos haya regalado una persona tan bondadosa y tan de ley como es Julian", admitió por su parte Bustamante, ante las cámaras del programa