'MasterChef Celebrity 6' emitió su quinta entrega en la noche del lunes 11 de octubre, en La 1 de Televisión Española, en la que los encargados quisieron homenajear a los especialistas de cine en la prueba de exteriores. Un cocinado que estuvo cargado de tensión, especialmente en el caso de David Bustamante, que terminó sacando a relucir su frustración ante los gritos de sus compañeros, en especial los de Eduardo Navarrete.

David Bustamante, muy enfadado con Eduardo Navarrete en 'Masterchef Celebrity 6'

"Me están empezando a dar ganas de echar juramentos", confesó Bustamante en un momento de cocinado, ante lo que su compañera Belén López trató de animarlo. "Sonríe, cántame algo", le pidió la actriz, sin resultado. Tiempo después, con la incorporación de los jueces a los dos equipos de aspirantes, la evidente frustración del cantante no pasó desapercibida para Pepe Rodríguez, quien reconoció que "te veo desencajado". "No te preocupes, me vengo arriba enseguida", aseguraba entonces el cántabro, momento en el que el chef los instó a tranquilizarse. "Sí, es que estamos todos un poquito nerviosos. Desde que ha entrado Jordi, David se ha puesto nervioso y no da pie con bola", comentó entonces Navarrete.

Con López tomando el mando en el lugar de Terelu Campos, que parecía verse sobrepasada por la situación, la actriz comenzó a gritar a sus compañeros para intentar mantener alto el ánimo en medio de tanta tensión. A ella se sumó Navarrete, a la hora de comunicar a sus compañeros lo que había hecho para poder pasar al siguiente paso, lo que provocó que Bustamante resoplara, tratando de contener su creciente enfado. "Los comensales están empezando a llegar a al finca y yo, la verdad, estoy muy nerviosa. ¿¡¿Alguien me está escuchando?!?", estallaba entonces Samantha Vallejo-Nágera, ante la mala marcha del cocinado, añadiendo así más tensión al cantante. "Me estáis poniendo la cabeza como un bombo, de verdad", declaró Bustamante, ante lo que su compañero Navarrete replicó "haberte ido a '¡Qué tiempo tan feliz!'".