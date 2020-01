'MasterChef Junior 7' cierra cocinas como la edición menos vista con un frío 11,7% de media

Lu, ganadora de 'Masterchef Junior 7'

Mínimo por debajo del doble dígito

Audiencias de la séptima edición de 'MasterChef' en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share 1 23/12/2019 1.781.000 13,2% 2 25/12/2019 1.942.000 14,5% 3 03/01/2020 1.682.000 12,4% 4 10/01/2020 1.265.000 8,5% 5 17/01/2020 1.349.000 9,6% 6 24/01/2020 1.655.000 12,5% Media Diciembre - Enero 1.612.333 11,7%

Alargar la emisión no le sentó nada bien

La edición menos vista de 'MasterChef Junior'

La séptima edición de ' MasterChef Junior ' ha llegado a su final, por lo que es momento de rendir cuentas y analizar qué tal ha funcionado esta temporada. Estas entregas han contado con una importante novedad a nivel de programación y es que, rompiendo con la tónica habitual del programa,'MasterChef Junior 7' cierra, por tanto,, lo que supone una bajada importante respecto a la sexta edición. De este modo, se convierte en la edición menos vista y menos seguida del formato. Si lo comparamos con la tanda anterior, pierde -3 puntos de cuota de pantalla y 627.667 mil espectadores.Contra lo que dice la costumbre, 'MasterChef Junior 7' no dejó su mejor de audiencia para el final. La edición arrancó el 23 de diciembre con un 13,2% de cuota, pero, demostrando así que las fechas navideñas son su fuerte. A partir de entonces, se desinfló.El talent bajó del doble dígito en hasta dos emisiones. Su peor dato de audiencia llegó en su cuarto programa,. Eso sí, en la final remontó +2,9 puntos para alcanzar un 12,5% que, con todo, no le bastó para convertirse en la emisión más vista.'MasterChef Junior 7' ha vivido la que probablemente sea su edición más turbulenta. Se estrenó el 23 de diciembre frente a una competencia plagada de cine. Llegó a ser segunda opción de la noche debido a que " La Bella y la Bestia " arrasó en Telecinco con un 21,3%. En su paso al miércoles 25 de diciembre, volvió a competir con el cine,. En este tiempo compitió con la octava edición de ' Tu cara me suena ' en Antena 3 y ' Equipo de investigación ' en laSexta en las cuatro entregas restantes. Telecinco programó ' Volverte a ver ' coincidiendo con su tercera entrega y ' Mi casa es la tuya ' en las siguientes, mientras que Cuatro estuvo marcada por el cine en la tercera y cuarta emisión y ' El debate de las tentaciones ' en la quinta y sexta. Pese a que en la tercera entrega empató en share con 'TCMS',Segunda edición consecutiva en la que 'MasterChef Junior' baja sus datos. En esta ocasión,, y es que en su concepción no estaba pensada para ello. La decoración navideña y la falta de coherencia con las citas destacadas de esta le han jugado una mala pasada, como se ha podido ver en los datos. Además,, puesto que estamos ante un día de menor consumo audiovisual y en el que las cadenas ya han lanzado su nueva programación. 'MasterChef Junior' es la versión más débil del formato y