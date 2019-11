El reivindicativo discurso de Belén Esteban en los Premios Iris 2019: "A 'Sálvame' siempre se le exige más"

La noche del lunes 18 de noviembre, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión celebró la gala de los Premios Iris 2019, desde el Nuevo Teatro Alcalá. Una cita presentada por Inés Ballester y Jota Abril, en la que además de los premiados en las distintas categorías, también se subieron al escenario los galardonados con los Premios del Jurado y de la Crítica, estos últimos para 'Cuéntame cómo pasó' y 'Sálvame'. El programa de Telecinco envió para recoger el premio a Kiko Hernández y Belén Esteban, quien lanzó un claro y reivindicativo discurso, con alguna que otra pulla.

Kiko Hernández y Belén Esteban en la gala de los XXI Premios Iris

"Como no estamos acostumbrado a que nos den un premio, me traigo la chuleta", confesó la colaboradora, al arrancar su intervención, para la cual recurrió a leer lo que había preparado. "A 'Sálvame' siempre se le exige más y eso le ha hecho mejor y más fuerte", defendió Esteban, antes de afirmar que el hecho de que les dieran un premio "es un milagro". "Han tenido que pasar once años para que la Academia de Televisión nos reconozca algún merito. Y no lo han hecho los académicos, sino la crítica", prosiguió la colaboradora.

Belén Esteban señaló entonces que seis miembros de la crítica habían votado por 'Sálvame', mientras que otros seis optaron por elegir a 'Cuéntame', motivo del empate, a pesar de que está formado por trece miembros. "Faltaba uno, ¿se iría a tomar café? Ganamos el Iris igual que se gana en el congreso: porque los diputados no van", bromeó Esteban, antes de confesar que todos los que componían el equipo del programa se sentían "muy orgullosos de que se premie a la televisión popular". "La tele delirante y casi siempre intrascendente, pero que regala compañía", defendió la colaboradora, antes de dedicar el galardón a los "fieles espectadores" del formato.

Orgullosos de entretener a la gente

"Nos premiáis por haber cambiado el lenguaje, espero que no sea por el mío", bromeó Belén Esteban, quien mencionó algunas de sus frases más conocidas, como "por mi hija, mato" o "hasta luego, Mari Carmen", entre otras. Además, la colaboradora destacó el hecho de que el programa, emitido cinco días a la semana, durase "casi cinco horas en directo", antes de dar las gracias al equipo, a Mediaset y a la productora, La Fábrica de la Tele.

"Sé que a muchos de los presentes no les gustamos, pero vosotros a nosotros, sí", declaró Esteban, antes de lanzar una invitación generalizada para acudir al plató de 'Sálvame' y "que disfrutéis de nuestra manera de hacer tele". "De lo que nos sentimos muy orgullosos es de entretener a la gente", concluyó la colaboradora, antes de dar paso a su compañero Kiko Hernández. "Quiero dar las gracias a la crítica y felicitar a los presentadores del formato de 'Sálvame', a los colaboradores. La cara visible. Pero hay otra cara, que son los currantes: directores, redactores, guionistas... son los que hacen que esta maquinaria funcione tan bien", añadió el colaborador.