Lista completa de los ganadores de los Premios Iris 2019 de la Academia de Televisión

La noche del lunes 18 de noviembre,. Una gala que cuenta con Inés Ballester Jota Abril como presentadores y que se retransmite en directo por La Otra de Telemadrid, además de otras televisiones de la FORTA. Dos decisiones por parte de la Junta Directiva que fueron tomadas con el fin de que la pequeña pantalla recuperarse dichos galardones, además de "acercar la gala a Madrid", dado que solía celebrarse en anteriores ediciones en Kinépolis.

Inés Ballester y Jota Abril, presentadores de los XXI Premios Iris

Además de anunciar los ganadores en las distintas categorías anunciadas, con nominados escogidos entre más de 500 candidaturas, en la gala tuvo lugar la entrega de Premios Iris del Jurado a aquellos ganadores que ya habían sido previamente anunciados, como es habitual. Ese fue el caso de Mercero a Marc Cistaré, Alejandro Bazzano y David Azcano, a quienes el jurado ha reconocido con el Premio a Mejor Dirección de Ficción por 'La víctima número 8', dada "la creatividad y calidad visual de una ficción producida por Telemadrid, ETB y Mediapro que ha traspasado nuestras fronteras a través de Netflix".

Toñi Moreno también ha sido una de las afortunadas, al ser elegida por su profesionalidad y cercanía a la hora de ejercer su trabajo frente a las cámaras; al igual que laSexta, cuya labor ha sido destacada por el jurado al considerar a la cadena de Atresmedia como un canal de referencia informativa gracias a su compromiso con la actualidad y el directo. A ellos se une también 'Prodigios', el programa de La 1, por su labor a la hora de juntar jóvenes de distintas disciplinas en un formato de entretenimiento; 'Los investigadores', de CMMedia, por ser considerado un formato innovador y transmedia que apuesta por el público infantil y promueve la cultura; 'Sálvame' y 'Cuéntame cómo pasó', galardonados con el Iris de la Crítica 2019; y Matías Prats, reconocido esta edición con el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida, que obtuvo Ana Blanco en la pasada edición.

Pleno de 'La Casa de Papel'

La gran ganadora de la noche fue sin duda alguna 'La Casa de Papel', cuyo equipo hizo pleno al obtener los cinco galardones de las cinco categorías en las que estaba nominada: Mejor Actor por Álvaro Morte, Mejor Actriz por Alba Flores, Mejor Dirección, Mejor Ficción y Mejor Producción. En cuanto al resto de categorías, los premios estuvieron muy repartidos, aunque Televisión Española ha sido la empresa más favorecida al acumular cinco galardones repartidos no solo entre La 1 y La 2, sino también con Clan TV, que obtuvo el premio al Mejor Programa Infantil por 'Los Lunnis'. Un gran cambio con respecto a la edición anterior, donde Atresmedia se alzó como la gran triunfadora, triunfando en categorías como ficción, informativos o producción.

Además, la gala contó con varios números musicales y la presencia de distintos rostros conocidos de la televisión, al igual que hubo momento reivindicativos en algunos de los discursos de los premiados. "Aprovechando que estoy en la Academia de la Televisión, que mi madre estuvo trabajando en ella muchos años, quiero dedicar el premio a todas las currantes de la tele, las que no se ven nunca, las invisibles", declaró Alba Flores al recoger su galardón, momento en el que bromeó con "menos mal que no me he equivocado de teatro" y se mostró muy agradecida con el equipo de 'La Casa de Papel'. "Creer en lo diverso no es ser progre, es ser humano", defendió por su parte Paula Sainz-Pardo, al recoger el premio a Mejor Informativo para 'La 2 noticias', con un discurso en el que se mostró a favor de seguir dando información de calidad y de la diversidad en todos y cada uno de los sentidos, especialmente de la orientación e identidad sexuales. Un galardón que, un año más, el equipo de Televisión Española compartió con 'Al rojo vivo'.

Lista completa de ganadores

Mejor actor

- Alain Hernández por 'La caza Monteperdido' (La 1 de TVE)

- Álvaro Morte por 'La Casa de Papel' (Netflix) (GANADOR)

- Brays Efe por 'Paquita Salas' (Netflix)

- Darío Grandinetti por 'Hierro' (Movistar +)

- Isak Férriz por 'Gigantes' (Movistar +)

- Pepe Viyuela por 'Matadero' (Antena 3)

Mejor actriz

- Alba Flores por 'La casa de papel' (Netflix) (GANADORA)

- Belén Cuesta por 'Paquita Salas' (Netflix)

- Candela Peña por 'Hierro' (Movistar +)

- Elvira Mínguez por 'Presunto culpable' (Antena 3)

- Inma Cuesta por 'Arde Madrid' (Movistar +)

- Megan Montaner por 'La caza Monteperdido' (La 1 de TVE)

Mejor dirección

- Alejandro Bazzano, Alberto Ruiz Rojo y Menna Fité por 'Presunto culpable' (Antena 3)

- Curro Velázquez por 'Donde comen dos' (La 1 de TVE)

- Javier Calvo y Javier Ambrosi por 'Paquita Salas' (Netflix)

- Jesús Colmenar, Alejandro Bazzano, Miguel Ángel Vivas y Álex Rodrigo por 'La casa de papel' (Netflix) (GANADORES)

- Marisol Navarro y Antonio González por 'La voz' (Antena 3)

- Patricia Fernández y Hugo Tomás por 'Masterchef Celebrity 3' (La 1 de TVE)

Mejor ficción

- 'Arde Madrid' (Movistar +)

- 'Hierro' (Movistar +)

- 'La casa de papel' (Netflix) (GANADOR)

- 'La caza Monteperdido' (La 1 de TVE)

- 'Matadero' (Antena 3)

- 'Presunto culpable' (Antena 3)

Mejor guion

- Adolfo Vázquez y Benjamín Herranz por 'Donde comen dos' (La 1 de TVE)

- Equipo de guion de 'El cielo puede esperar' (#0 de Movistar+)

- Equipo de guion de 'Gente Hablando' (Neox, Atresplayer y Flooxer)

- Javier Calvo y Javier Ambrossi por 'Paquita Salas' (Netflix)

- Laura Llopis Negre por 'El hormiguero' (Antena 3)

- Pepe Coira por 'Hierro' (Movistar +) (GANADOR)

Mejor informativo

- 'Al rojo vivo' (laSexta) (GANADOR)

- 'Antena 3 noticias 1' (Antena 3)

- 'Buenos días Madrid' (Telemadrid)

- 'El debate decisivo de Atresmedia' (Antena 3 y laSexta)

- 'La 2 Noticias' (La 2 de TVE) (GANADOR)

Mejor presentador/a de informativos

- Carlos Franganillo por TD2 (La 1 de TVE) (GANADOR)

- Helena Resano por Noticias 14:00h (laSexta)

- Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3)

- Silvia Intxaurrondo por Telenoticias Fin de semana (Telemadrid)

Mejor presentador/a de programas

- Alberto Chicote por '¿Te lo vas a comer?' (Antena 3)

- Anne Igartiburu por 'Corazón' (La 1 de TVE)

- Cristina Pardo por 'Liarla Pardo' (laSexta)

- David Broncano por 'La resistencia' (#0 de Movistar+) (GANADOR)

- Juanra Bonet por '¡Boom!' (Antena 3)

- Roberto Leal por 'Operación Triunfo' (La 1 de TVE)

Mejor producción

- Equipo de producción por 'El cielo puede esperar' (#0 de Movistar+)

- Cristina López Ferrar por 'La casa de papel' (Netflix) (GANADORA)

- Equipo de producción de 'La caza Monteperdido' (La 1 de TVE)

- Equipo de producción de 'MasterChef Celebrity' (La 1 de TVE)

- Equipo de producción de 'Masters de la reforma' (Antena 3)

- Equipo de producción de 'Tu cara me suena' (Antena 3)

Mejor programa

- 'Boom' (Antena 3)

- 'Cachitos de hierro y cromo' (La 2 de TVE) (GANADOR)

- 'Donde comen dos' (La 1 de TVE)

- 'El cielo puede esperar' (#0 de Movistar+)

- 'Imprescindibles' (La 2 de TVE)

- '¿Te lo vas a comer?' (laSexta)

Mejor programa infantil

- 'Gente Maravillosa Peques' (CMMedia y Canal Sur)

- 'Horaci L'Inuit' (TV3)

- 'Lunnis de leyenda' "Capítulo Museo del Prado" (Clan TV) (GANADOR)

- 'Tex' (Clan TV y TV3)

Mejor programa producido en España para un canal temático

- 'Deportistas de Élite' (Teledeporte)

- 'El Chiringuito de Jugones' (Mega)

- 'España después de la guerra' (Dmax) (GANADOR)

- 'Follow San Francisco' (Neox, Atresplayer y Flooxer)

- '¡Stop princesas! Live' (Comedy Central)

Mejor realización

- Equipo de realización de 'Antena 3 Noticias' (Antena 3)

- Equipo de realización de 'El debate decisivo de Atresmedia' (Antena 3 y laSexta)

- Equipo de realización de 'Fama a bailar' (#0 de Movistar+)

- José María Sánchez-Chiquito por 'San Fermín 2019' (La 1 de TVE) (GANADOR)

- Rubén Artalejo por 'Hundidos' (La 2 de TVE)

- Seli Martínez Domínguez por 'Mi casa es la tuya' (Telecinco)