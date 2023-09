Por Franc Recio Martínez |

Un conocido actor español se ha sentado en el plató de 'El hormiguero' para presentar su última serie internacional. Pablo Motos ha recibido en el formato de Antena 3 al protagonista de 'Los artistas: primeros trazos', la serie basada en la novela de María Dueñas. Maxi Iglesias ha regresado al programa para dar todos los detalles del proyecto y ha hecho balance de su trayectoria profesional.

'El hormiguero'

Motos ha querido analizar junto al invitado sus proyectos fuera de España y le ha planteado una duda: "Supongo que cuando eres muy guapo te encasillan". El actor ha bromeado sobre el asunto, pero el presentador ha argumentado su pregunta:

El intérprete se ha explicado y argumentado qué ocurrió en aquella entrevista: "Yo leo ese titular y digo hay que ser estúpido. Qué flipado y qué fuera de todo. Es cierto que lo dije, pero pertenece a una entrevista. Me preguntaron si ha habido veces en las que mi físico me ha limitado. Dije que estaba muy agradecido, pero que en ocasiones he ido a castings y me han dicho que no porque era demasiado guapo o porque tenía los ojos azules".

Sobre el Goya

Iglesias ha aclarado qué quería decir realmente y ha rectificado: "El periodista dijo si podría decirse que no tenía un Goya por tu físico y dije no lo tengo por mis ojos azules". El actor ha matizado su alegato: "Me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ninguna película con la que pudiera llevarme un Goya ".