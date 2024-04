Mayra Gómez Kemp anuncia su retiro de la vida pública después de superar el cáncer

Por Fernando S. Palenzuela |

Mayra Gómez Kemp es una de las leyendas de televisión a nivel internacional. Después de saltar a la fama por ser una de las azafatas del 'Un, dos, tres...', la hispano-cubana se convirtió en la primera mujer del mundo en presentar un concurso, y es que se puso al frente del mismo formato que la vio nacer en la pequeña pantalla tan solo unos pocos años después. Con 76 años y tras haber padecido dos cánceres, ha anunciado su retiro.

Mayra Gómez Kemp

comunicaba con alegría en El Faro de Cadena Ser. "Para mí fue liberarme". Gómez Kemp fue diagnosticada en 2009 con un cáncer de lengua culpa del tabaco. Sin embargo, tres años después le hallaron otro cáncer de cuello y garganta. ", que fumar es lo peor que se puede hacer en este mundo", compartía en la entrevista con Mara Torres.

"Le debo mi vida a mi dentista (...) Me dijo que me tenía que hacer una biopsia. Yo pensaba que tenía una llaga", relataba Mayra Gómez Kemp, que al principio creía que el especialista "se estaba pasando tres pueblos". La presentadora ha hecho frente a la enfermedad durante 15 años, tiempo en el que ha tenido que volver a aprender muchas cosas, como comer. Sin embargo, nunca se escondió su enfermedad: "Pensé que podría ayudar a personas que estuvieran en mi mismo caso a decir que a esto se enfrenta y a esto se sobrevive".

Su última entrevista

En el último tramo de la entrevista, Mayra Gómez Kemp ha informado de que iba a hacer como Napoleón y retirarse a los cuarteles de invierno: "Creo que ya está bien, que ya hice lo que tenía que hacer, ahora hay que darle paso a la gente joven. Me gustaría que mi experiencia se la llevara alguien, poder dar, si no es clases, enseñarle a alguien todo lo que yo he aprendido. Pero como eso no es posible, me conformo".

"Pero cuando dices retirarte, ¿a qué te refieres?", preguntaba Mara Torres. "Me refiero a mi casa. Estar tranquilita". La comunicadora anunciaba su retiro de la vida pública en la que catalogaba como "probablemente" su última entrevista. "Quiero que la gente recuerde a la Mayra que vio, a la que hablaba bien, a la que tenía una dicción casi perfecta. A la que se veía todavía joven y guapa. Ahora lo que estoy es delgada, eso sí, no engordo ni a tiros".