Por Adrián López Carcelén |

A punto de cumplirse un mes desde que Cuatro apostase por la emisión diaria de 'Horizonte' para sustituir a 'First Dates', que saltó a Telecinco, Mediaset ha decidido prolongar la confianza en el programa de Iker Jiménez. El formato continuará emitiéndose de lunes a jueves en la cadena, tal y como anunció el propio comunicador durante la noche del jueves 19 de febrero.

"Los datos han sido maravillosos tanto en audiencia como en influencia. No podemos estar más agradecidos, tanto a la cadena pero, sobre todo, a ustedes, porque son los que deciden si sí o si no. Entonces, estoy autorizado para decir que nos comunica nuestra cadena que 'Horizonte diario' sigue, se prolonga", dijo el presentador del espacio de Cuatro.

Iker Jiménez y Carmen Porter presentan de lunes a jueves 'Horizonte' en Cuatro

La conversión de 'Horizonte' en un programa diario pilló por sorpresa al propio Iker Jiménez. "Tiene bemoles la cosa, porque yo pensaba que un programa diario no iba a hacer nunca", expresó el comunicador a través de sus redes sociales. En un principio, este cambio en la programación duraría tan solo un mes. Durante el mes de febrero, 'Horizonte' se pondría a prueba para testar su eficacia contra rivales como 'El hormiguero' o 'La revuelta'.

Probando nuevos horizontes

'Cuarto Milenio', con Iker Jiménez al frente, se mantiene en emisión desde el nacimiento de Cuatro en el año 2005

La tira diaria llegó, según Mediaset,. Ahora, y tras superar las expectativas del grupo audiovisual, el formato seguirá luchando por hacerse con el liderazgo de una de las franjas más competitivas de la televisión, aunque de momento

En las quince emisiones que ha tenido la tira diaria de 'Horizonte', el programa ha promediado un 6,7% con 877.000 espectadores, teniendo como máximo justo la última entrega del 19 de febrero, donde alcanzó el millón de espectadores y un 8,4%. Asimismo, la toma de esta decisión podría suponer la permanencia definitiva de 'First Dates' como telonero de las apuestas estelares de Telecinco en el prime time de lunes a miércoles.