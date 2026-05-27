Mediaset España renueva con la NFL y emitirá más de 50 partidos en abierto cada temporada

Por Fidel Conejero |

Mediaset España y la NFL han alcanzado un nuevo acuerdo plurianual para ampliar su colaboración en España durante las próximas temporadas. La renovación permitirá incrementar la presencia de la liga de fútbol americano tanto en televisión en abierto como en el entorno digital, reforzando además la cobertura y los contenidos vinculados a la competición.

A partir de la temporada 2026-2027, el grupo audiovisual aumentará el número de emisiones relacionadas con la NFL y ofrecerá un mínimo de 50 partidos en abierto por temporada, cerca de una decena más que en la campaña anterior. Los encuentros podrán seguirse principalmente a través de Cuatro, Be Mad y la plataforma Mediaset Infinity.

La mayoría de las retransmisiones volverán a concentrarse en las tradicionales franjas dominicales de tarde y noche, con partidos programados a las 15:30h, 19:00h y 22:00h, horarios que en los últimos años han ayudado a consolidar la presencia de la NFL en la televisión española.

Mediaset reforzará la presencia de la NFL en televisión y digital

El acuerdo incluye tanto encuentros de temporada regular como partidos de play-offs y la, además del ya anunciado, que volverá a celebrarse en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde Mediaset España, el director general de Televisión del grupo, Alberto Carullo, ha destacado la importancia estratégica que tiene actualmente la competición para la compañía. "La NFL es uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global y un contenido estratégico de gran valor para nuestra oferta audiovisual", asegura el directivo.

Carullo también subraya que el nuevo acuerdo permitirá ampliar la presencia de la competición tanto en abierto como en el entorno digital. Según explica, el objetivo es ofrecer una propuesta "cada vez más amplia, accesible y multiplataforma" para los aficionados españoles.

Por parte de la NFL, Laura Louisy, Senior Director International Business Development and Media de la competición, ha señalado que España se ha convertido en uno de los mercados internacionales prioritarios para la liga estadounidense y ha valorado positivamente la ampliación de las retransmisiones en abierto.

Mediaset España renueva con la NFL

Más partidos europeos y nuevos contenidos semanales

La renovación también incorpora una ampliación de la oferta internacional de la competición. Además del partido que se disputará en Madrid, Mediaset emitirá otros cinco encuentros europeos de la temporada 2026: tres partidos en Londres y las citas previstas en París y Múnich.

A ello se sumará una cobertura más amplia de las eliminatorias por el título, incluyendo las dos finales de conferencia previas a la Super Bowl. Durante las últimas jornadas de temporada regular, Be Mad también ofrecerá encuentros decisivos relacionados con la clasificación para los play-offs.

En paralelo, Mediaset Infinity reforzará su catálogo deportivo con la emisión simultánea de todos los encuentros emitidos en televisión, además de partidos adicionales y nuevos contenidos vinculados a la NFL.

El acuerdo también contempla una mayor presencia editorial de la competición dentro de los espacios deportivos del grupo audiovisual. Según ha avanzado Mediaset, habrá nuevos espacios semanales dedicados a la NFL en Cuatro, además de más cobertura informativa y análisis en el ecosistema digital de ElDesmarque y en las redes sociales asociadas al grupo.

Con esta renovación, Mediaset asegura la continuidad de uno de los contenidos deportivos internacionales que más presencia ha ido ganando dentro de su oferta audiovisual en los últimos años, especialmente en Cuatro y sus plataformas digitales.