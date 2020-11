Mediaset, multada con 6.000 euros por "intromisión ilegítima en el honor" del hijo de Fonsi Nieto

El grupo de Paolo Vasile ha vuelto a tener un revés en los juzgados, pero en está ocasión toda la audiencia de Telecinco se enterará de la resolución del caso. El 27 de noviembre, Carlota Corredera tuvo que interrumpir la emisión de 'Sálvame' para leer en directo la sentencia que condena a Mediaset España a pagar una multa a Fonsi Nieto tras la demanda que les interpuso por "intromisión ilegítima al honor y a la intimidad personal y familiar" de su hijo Lucas, según se explica en el comunicado que la presentadora trasladó a los espectadores de la cadena por obligación del juez.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

La conductora del espacio tomó unos minutos del programa para cumplir las órdenes del juez tras el fallo de la sentencia a favor del expiloto. De esa manera, Corredera tuvo que exponer en directo la resolución del caso: "Debo declarar que la entidad demandada ha realizado una intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad personal y familiar del menor Lucas González Carrillo (...), condenando a la demandada por los daños morales causados a abonar a la actora, en nombre y representación de su hijo menor don Lucas González Carrillo, y en su beneficio exclusivo, la suma de 6.000 euros".

Corredera fue una de las primeras en tener que pasar por este mal trago en directo pero no ha sido la única. El magistrado obliga que este mismo comunicado sea leído en otros dos de sus programas con más audiencia, 'Socialité' y 'Viva la vida' "dentro del plazo de los 15 días siguientes a la fecha en la que la sentencia hubiera quedado firme". Por lo tanto, los espectadores de la cadena tendrán que escuchar hasta en dos ocasiones más la resolución a favor del deportista a lo largo del fin de semana. Por si fuera poco, Mediaset no podrá utilizar los contenidos por los que el expiloto les demandó y además tendrán que ser eliminados.

Alba Carrillo explica el motivo de la demanda de Fonsi Nieto

Tras la lectura de la sentencia en 'Sálvame', Alba Carrillo ha recibido numerosos insultos de gente anónima y por ello, la madre de Lucas ha querido aclarar en unas historias de Instagram que "el fallo que han leído en Mediaset no tiene nada que ver con Fonsi y conmigo. No es un problema de 'Supervivientes', no es nada", explicaba la exconcursante de 'GH VIP 7'. "El fallo es porque la señora Belén Esteban dijo en un momento dado una barbaridad sobre mi hijo y su padre Fonsi demandó y ha ganado. Punto, no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Por favor, no insultéis y no digáis barbaridades porque no sabéis de qué va. Gracias", especificaba la expareja del deportista.