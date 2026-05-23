Mediaset pedirá anular el juicio de 'Pasapalabra' tras el fallo del Supremo sobre El Rosco

Por Fidel Conejero |

Nuevo capítulo en la batalla judicial alrededor de 'Pasapalabra'. Este viernes salió a la luz la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, fechada el pasado 16 de abril, que elevaba hasta los 73 millones de euros la indemnización que Mediaset deberá pagar a ITV Studios por la emisión del concurso entre 2012 y 2019. Ahora, el grupo audiovisual ha reaccionado oficialmente.

La empresa matriz de Mediaset en Europa, Media For Europe (MFE), ha anunciado mediante un comunicado que estudiará todas las vías judiciales posibles, incluida la solicitud de anulación del procedimiento ejecutado en Madrid.

El grupo considera que la resolución económica conocida esta semana no tiene en cuenta el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre El Rosco, la prueba final del concurso, cuya propiedad intelectual ha sido reconocida a la productora holandesa MC&F y no a ITV.

MFE cree que la sentencia cambia el cálculo de la indemnización

Según explica la compañía en su comunicado, la condena económica parte de una premisa que ahora consideran invalidada por el Supremo: que El Rosco formaba parte íntegra del formato británico explotado por ITV.

MFE sostiene que la Audiencia Provincial calculó los daños económicos teniendo especialmente en cuenta el enorme peso de la prueba final dentro del programa, tanto a nivel de audiencia como de ingresos publicitarios.

Sin embargo, tras la sentencia del Supremo conocida esta misma semana, el grupo defiende que esa interpretación jurídica ya no se sostiene. El Alto Tribunal determinó que los derechos de explotación de El Rosco no pertenecen a ITV, sino a MC&F, una decisión que, según Mediaset, afecta directamente a la base sobre la que se calculó la indemnización. Por ese motivo, la compañía considera que la resolución económica debería revisarse completamente.

Logotipo de 'Pasapalabra' en su regreso a Antena 3

Media For Europe anuncia nuevas acciones judiciales

En el comunicado, MFE asegura que valorará "todas las iniciativas judiciales oportunas" para defender sus intereses, incluida la posible anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid.

Además, el grupo sostiene que la resolución de la Audiencia Provincial no tiene "debidamente en cuenta" los efectos del reciente fallo del Supremo, ya que la parte "más interesante, atractiva y reconocible" del concurso era precisamente El Rosco, elemento que ahora la Justicia ha desvinculado de ITV.

La reacción del grupo llega apenas unas horas después de conocerse públicamente la condena firme de 73 millones de euros, una de las mayores indemnizaciones impuestas en España en materia de propiedad intelectual vinculada al sector audiovisual.

Con este nuevo movimiento de MFE, el conflicto judicial alrededor de 'Pasapalabra' suma ahora un nuevo frente legal, precisamente en una semana marcada por las decisiones judiciales sobre los derechos de El Rosco y el futuro del exitoso concurso televisivo.