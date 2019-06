Las mejores ofertas en merchandising y DVD y Blu-Ray: 'Arrow', 'Fear The Walking Dead', 'Twin Peaks'

Estamos cada vez más cerca de la época estival, pero lo cierto es que todas las épocas del año son perfectas para adentrarse en un nuevo universo narrativo. Por esta razón, Capitán Ofertas te trae diferentes oportunidades para disfrutar de ficciones televisivas y algún que otro objeto de merchandising de tus series favoritas. No lo dudes más y sigue leyendo para conocerlas todas.

: A pesar de que ' Juego de Tronos ' ya ha llegado a su final, los espectadores más fieles de la serie siguen sin superar que se haya acabado. Aunque ahora podrás hacerte con una réplica de Garra, la característica espada de Jon Snow. Esta fue un regalo de Jeor Mormont, y además de la réplica, también viene con un pequeño libro de 48 páginas con diferentes fotografías de la serie.

'Juego de Tronos' y 'Los Simpson'

- Carcasa de 'Los Simpson' para el mando de la PS4: Si tuviéramos que escoger un solo color para definir la mítica serie animada de 'Los Simpson', está claro que prácticamente todos pensaríamos en el amarillo. Así pues, ahora todos los fans de los videojuegos y de la ficción animada podrá aunar sus pasiones en esta funda personalizada para el mando de la Play Station 4.

- Funko de El hombre de negro de 'Perdidos': La aparición de este personaje en 'Perdidos' hizo que la serie tomara una dirección totalmente nueva en su trama argumental, cambiando por fin la percepción que tenían tanto los personajes como los telespectadores de la isla. Además es uno de los personajes más misteriosos y que más incógnitas ha dejado sin resolver en la ficción.

'Perdidos' y 'Arrow'

- Funko de Arrow de 'Arrow': Oliver Queen es un multimillonario que parece tenerlo todo en la vida aunque el día a día de Queen no es tan satisfactorio como podemos imaginar. Por esta razón, el protagonista de 'Arrow' decide convertirse en un justiciero dispuesto a acabar con el crimen y la corrupción con la ayuda de un arco y unas flechas.

- Funko de Margaret Lanterman de 'Twin Peaks': También conocida como la mujer del leño, Margaret Lanterman se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la ficción televisiva creada por David Lynch. "Cuando comienza ese fuego es muy difícil apagarlo, ardiendo primero las tiernas ramas de la inocencia, y luego se levanta viento y entonces todo lo bueno está en peligro", dijo Lanterman en 'Twin Peaks', vaticinando lo que estaba por llegar.

'Twin Peaks' y 'The Expanse'

- 'The Expanse' (Temporada 1): Corre el siglo XXIII cuando una muchacha desaparece y eso hace que un detective intergaláctico y un capitán se aúnen de forma completamente inesperada. De esta forma, lo que en un principio parecía un simple caso aislado, en 'The Expanse' acaba convirtiéndose en una conspiración más grande de lo que ellos podían imaginar.

- 'Teenage mutant ninja turtles' (Temporada 3): Las Tortugas Ninja no salen de un problema cuando ya se están metiendo en otro. En este caso, el grupo debe enfrentarse a Shredder y a los Krang, quienes les obligarán a huir de la ciudad. El hecho de estar aislados les ayudará a mejorar sus habilidades para así poder combatir contra sus enemigos.

'Teenage mutant ninja turtles' y 'The Young Pope'

- 'The Young Pope' (Temporada 1): La elección de un nuevo Papa muy atípico a lo que estamos acostumbrados es la trama principal de 'The Young Pope'. En esta ficción televisiva, podemos ver a Jude Law interpretando a Pío XIII, un Papa cercano al oscurantismo y que va a acabar revolucionando todo el Vaticano con sus pensamientos y sus comportamientos en la institución católica.

- 'Fear The Walking Dead' (Temporada 1): Los seguidores de 'The Walking Dead' se habrán preguntado en más de una ocasión cómo el mundo llegó hasta ese punto. Y gracias a 'Fear The Walking Dead' estos podrán descubrir cómo ocurrió todo y cómo se fue desarrollando el virus zombie hasta llegar a la serie principal de la que deriva 'Fear The Walking Dead'.

'Fear The Walking Dead' y 'Vikings'

- 'Vikings' (Temporada 5, Volumen 1): Tras cuatro temporadas muy intensas, los protagonistas de 'Vikings' siguen ansiando conquistar el mundo entero. Y así lo demuestran en el primer volumen de la quinta entrega, donde Ivar el Deshuesado y Lagherta seguirán reafirmando el poder que han ido adquiriendo a lo largo de las otras temporadas.

