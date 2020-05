Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología: 'El príncipe dragón', 'Expediente X'

Poco a poco, vamos adentrándonos en la nueva normalidad. Toda España ha conseguido por fin dejar atrás la fase 1 y pasito a pasito vamos saliendo a la calle y disfrutando de nuestros amigos y familiares, aunque todavía hay que mantener la precaución y el confinamiento sigue estando muy presente en nuestras vidas. Por ello, Capitán Ofertas sigue tratando de hacerte esta adaptación más sencilla.

- Camiseta feminista de Concha de 'Aquí no hay quien viva': Uno de los personajes españoles que siempre se quedarán en nuestro recuerdo es Concha, de 'Aquí no hay quien viva'. Si quieres mantener más viva todavía su llama y además con un mensaje feminista, no dejes escapar esta camiseta de la tienda de FormulaTV.

Comprar: 15,98 euros

Camiseta feminista de Concha de 'Aquí no hay quien viva' y tableta Android

- Tableta Android de 10": Lleva a cualquier lugar de la casa tu trabajo y la posibilidad de ver tus series y películas preferidas con esta tablet de sistema operativo Android 9.0. Su pantalla de 10" en HD te dejará disfrutar del contenido a la perfección y además puede ampliarse la memoria con una tarjeta de 64 GB.

Comprar: 99,99 euros

- Funko de Callum de 'El príncipe dragón': Callum es uno de los protagonistas de 'El príncipe dragón', la serie animada de Netflix. Si eres un auténtico fan de sus personajes y de sus aventuras tratando de llevar a Zim junto a su madre, no te pierdas la oportunidad de hacerte con este funko.

Comprar: 14,11 euros

Funko de Callum de 'El príncipe dragón' y Smart TV de Samsung

- Smart TV de Samsung de 43": Con el regreso a nuestras vidas que ha tenido la televisión y las diferentes plataformas, necesitas una Smart TV con la que disfrutar de ellas dándole solo a un botón de tu mando y con la que ver con la máxima definición todas las series. Esta Smart TV de Samsung es de 43", ideal para no perderte ni un solo detalle.

Comprar: 316,25 euros

- 'Doctor en Alaska' (Serie completa): 'Doctor en Alaska' es una de las series más reconocidas de la televisión. Si disfrutaste como un niño de sus seis temporadas, este pack de la serie completa no puede faltar en tu estantería junto al resto de tus ficciones más preciadas.

Comprar en: DVD - 69,95 euros

'Doctor en Alaska' y Sistema de altavoces de Logitech

- Sistema de altavoces de Logitech: Depende de la fase en la que estés, solo puedes reunirte con 10 o 15 personas en tu casa, no más. Pero mantener la distancia de seguridad no te exime de pasar un buen rato con tus amigos y amigas acompañado de buena música. Disfruta de esta con el sistema de altavoces de Logitech con subwoofer.

Comprar: 56,93 euros

- 'Érase una vez el hombre': Una de las series más míticas de nuestra infancia fue 'Érase una vez...' y, en concreto, sus emisiones dedicadas al ser humano. Una ficción ideal para los más pequeños de la casa, quienes conocerán de una manera amena y didáctica cómo ha evolucionado el ser humano a lo largo de los tiempos.

Comprar en: DVD - 20 euros

'Érase una vez el hombre' y ordenador portátil gaming Asus

- Ordenador portátil gaming Asus: Los videojuegos han sido uno de nuestros mayores aliados durante el confinamiento, ayudándonos a que las horas pasaran más rápidas y reducir el aburrimiento dentro de las mismas cuatro paredes. Asus te presenta un ordenador portátil ideal para ti si te consideras gamer, con 15,6" y muy cómodo de llevar de un lado a otro.

Comprar: 699 euros

- 'Expediente X' (Temporada 11): David Duchovny y Gillian Anderson regresaron a enfundarse sus trajes de agentes del FBI en la última temporada de 'Expediente X'. Acompaña a Mulder y Scully en su última aventura extrasensorial, descubriendo el misterio que se oculta tras otro caso paranormal.

Comprar en: DVD - 18,79 euros / Blu-Ray - 29,95 euros

'Expediente X' y Smartphone Huawei P30 Lite

- Smartphone Huawei P30 Lite: ¿Estás pensando en renovar tu teléfono móvil? Pues atención a lo que te trae Huawei. Su P30 Lite te permite un móvil con grandes características a un muy buen precio y triple cámara trasera. Además, si te haces con él, te llevas de regalo una altavoz portátil.

Comprar: 269 euros