Melani García (Eurovisión Junior 2019): "Fue increíble el ensayo, estaba pisando el escenario de mis sueños"

El Festival de Eurovisión Junior 2019 ha comenzado. La representante española en el certamen musical, Melani García, ya se encuentra en Polonia viviendo esta experiencia tan especial. La joven cantante ha realizado su primer ensayo en el Gliwice Arena de Silesia (Polonia), sede de la 17ª edición, deslumbrando con su impactante voz y dulzura al interpretar "Marte". Un fondo marítimo y unas redes de pesca repletas de plástico son las piezas principales de la puesta en escena diseñada por Nicoline Refsing que ya hemos podido ver.

Tras esta primera jornada de ensayos,. La valenciana se muestra totalmente emocionada al cumplir el sueño de participar en este certamen musical, donde también disfruta de la gran piña que han creado todos los candidatos. Además, la pequeña confirma que el vestido blanco perla, que vimos durante el primer ensayo, será el definitivo que lucirá en la gran final del domingo 24 de noviembre.

Primer ensayo de Melani García en Eurovisión Junior 2019

En primer lugar, enhorabuena por el fantástico primer ensayo que pudimos ver ayer. ¿Cómo estás viviendo estos primeros días en Polonia?

Melani García: Pues está siendo súper guay. Cuando pisé por primera vez al escenario me quedé súper impresionada, porque es gigante. También me ha encantado el hotel de Polonia, donde están todos los niños, que son muy amables y buenos compañeros. Me parece como si nos conociésemos desde hace años, pero realmente nos conocimos el domingo.

¿Con qué compañeros te llevas mejor?

MG: Realmente nos llevamos todos muy bien y no sabría decirte, porque siempre estamos ahí como una piña.

¿Cómo viviste ese primer ensayo sobre el escenario?

MG: Fue increíble, lo viví súper bien. Además, es lo que te decía, nada más entrar en el escenario fue como "oh, madre mía". El escenario tiene como pentagramas o algo así, con muchas luces y todo. Y es increíble, a mí me encanta. Y luego el Arena de Gliwice es inmenso. Yo sentí que estaba pisando el escenario de mis sueños.

Supongo que tras el ensayo has podido visionar estas primeras pruebas, ¿estáis satisfechos con el resultado?

MG: Estaba todo muy bien. Luego también hemos trabajado mucho con Nicoline Refsing, la diseñadora artística, que es una chica súper profesional. Ella se encarga de todo lo relacionado con la puesta en escena. Cuando estuvimos en la viewing room, que es cuando ves el resultado de las cámaras y todo eso, ella iba diciendo un montón de cosas y te quedabas mirándola pensando "madre mía, qué experta es".

¿Vais a realizar algún cambio o pulir algún detalle de la puesta en escena?

MG: Sí, algunas cosas de cámara y eso, pero por lo demás bien. A mí me encanta.

El vestuario del primer ensayo es el definitivo

MG: Sí, es el definitivo. No puedo dar más detalles. Mañana sabréis más cosas del vestido y todo, pero muy bien.

Nos has sorprendido a todos con una batalla de baile donde lo diste todo con el tema "Ya no quiero ná" de Lola Índigo.

MG: El otro día estábamos en el Euroclub, que es como un lugar para hacer fiestas por la tarde-noche con todos los participantes, y estuvimos haciendo manualidades. Pero el segundo día, hicimos como un poco batalla de baile. Me tocó hacerlo en contra del tío de Marta Viola, la representante de Italia, y madre mía... ¡bailaba genial!

Melani García en la Ceremonia de Inauguración de Eurovisión Junior 2019 en Polonia

Abracitos está viviendo con mucha ilusión, igual que yo

MG: Sí, sí. Abracitos está viviendo con mucha ilusión, igual que yo. Creo que es el oso de peluche que más ha viajado, porque ha ido hasta Polonia.

¿Hay posibilidades de que nos des una sorpresa y aparezca Abracitos en el escenario?

MG: Bueno, eso ya no está en mis manos. Yo lo intentaré, pero no sé.

Este miércoles, 20 de noviembre, estuviste grabando la postal de España para Eurovision Junior 2019, ¿cómo fue la experiencia?

MG: Fue muy chulo y creo que va a quedar súper guay, pero no puedo decir nada todavía.

Más allá de los ensayos, también tenéis tiempo de hacer algunas excursiones para hacer visitas turísticas. ¿Cómo estás viviendo estas experiencias?

MG: Las estoy viviendo súper emocionada. El otro día fuimos como a un sitio que era parecido a un botánico y además había animales y todo, estaba súper chulo. Ahora estamos justo de camino a otra excursión, así que estoy muy contenta.

¿Está siendo la mejor semana de tu vida?

MG: Sí, madre mía, sí.

¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido estos días en Polonia?

MG: Pues no sabría decirte porque todo está siendo tan maravilloso que me encanta. Por ejemplo, estamos haciendo TikToks con todos los participantes, que también está muy guay. Pero, no sé, es que todo está siendo súper guay.

¿Crees que este año tenemos posibilidades de traernos el pequeño micrófono de cristal a España?

MG: Creo que lo importante es disfrutar y pasárselo bien, porque va a ser una experiencia totalmente única. Luego ya si gano bien y si no, también, porque estoy viviendo mi sueño.

Y si ganásemos, ¿te gustaría que Eurovisión Junior 2020 se celebrase en Valencia?

MG: Si pasara eso por alguna razón, pues sí, me gustaría que se celebrara en mi tierra, en Valencia.

Desde FormulaTV te deseamos muchísima suerte en esta aventura, disfrútala al máximo.

MG: ¡Muchísimas gracias!