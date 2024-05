Melani Olivares recuerda cuando, tras un robado en la playa, cambió la jurisprudencia de España

Por Mario de Hipólito de Sande |

La actriz Melani Olivares ha visitado el pódcast de Raúl Massana, 'Yo nunca'. La actriz de 'Aída' ha recordado el momento exacto en el que se dio cuenta de la magnitud de su fama, cuando un paparazzi la fotografío desnuda y apareció como Dios la trajo al mundo en periódicos y revistas.

Melani Olivares en 'Yo nunca'

"He crecido en bolas, yo he sido muy salvajita siempre, yo seguía con mi rutina habitual", comenzó relatando Olivares. "", continuó narrando. Sin embargo, pese a haberles espantado, "a". En ese momento, la actriz decidió denunciar, ya que

La historia tiene un final feliz, ya que cuatro años después, no solo recibió la cantidad de 70.000 euros, también cambió la jurisprudencia del país, gracias a la sentencia de la catalana. Tras este suceso, nadie puede hacer robados sin pagar y mucho menos publicarlos si no hay un "interés general" que "permita y legitime la captación y difusión de su imagen". Al terminar de contar este histórico momento, los conductores del podcast bromeaban: "Yo nunca he cambiado la jurisprudencia de un país", y entre risas, Melani Olivares bebió.

Yo Nunca he sufrido un robado de Interviú

by @MelaniOlivaresM#yonunca pic.twitter.com/9vFAakajCv — Raul Massana (@RaulMassana) May 21, 2024

"Mis primeras relaciones fueron con mis primas"

El famoso podcast de Raúl Massana, 'Yo nunca', es conocido por sus atrevidas preguntas al estilo "yo nunca" que pretenden sacar las mejores anécdotas de sus invitados. En el caso de Melani Olivares, sorprendió bebiendo rápidamente como respuesta a: "Yo nunca me he liado con una prima mía sin querer". "Es lo que tiene ser vieja, que una ha pasado de todo ya (...) Mis primeras relaciones fueron con mis primas y con mis amigas", confesó la actriz catalana.