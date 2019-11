Melani, tras su éxito en el Junior, no descarta participar en Eurovisión: "Yo encantada"

Melani García no ha defraudado en el Festival de Eurovisión Junior. La joven ha logrado una tercera posición con su tema "Marte", todo un éxito para España, que se ha volcado al completo con su candidatura. Ahora, la cantante ya está en suelo patrio, por lo que ha concedido una rueda de prensa en RTVE para valorar la experiencia y el resultado cosechado, el cual para ella "es toda una victoria".

Melani García, en la rueda de prensa de RTVE

Lo primero que ha querido destacar es todo el apoyo que ha recibido, tanto en mensajes de ánimo como votos. "Estoy súper agradecida con la gente que se ha volcado", señalaba, "es de agradecer tener a gente que te da su cariño y está contigo en lo bueno y en lo malo". Y es que, a parte de su familia y el equipo de la delegación, la pequeña ha recibido el ánimo de decenas de celebridades y personalidades, incluso del mismísimo presiente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Melani ya ha cumplido su sueño, que era el de pisar el escenario de Eurovisión Junior, algo que anhelaba desde los cuatro años. Una vez realizado, la pequeña se quiere centrar en su carrera musical, ya que, según ha desvelado, pretende dedicarse a la ópera, pero también le gustaría cantar temas con mixes de pop lírico, como ha sido el caso de "Marte". No obstante, no descarta volver a la experiencia del festival, esta vez en su versión adulta: "Estoy super contenta con Eurovision Junior, pero bueno, por qué no. Hay que esperar un poquito, pero yo encantada", revelaba la joven entre risas.

RTVE valora los resultados

Junto a Melani se encontraba la jefa de la delegación española, Ana María Bordas, que ha hecho balance, tanto del resultado de los votos como de audiencia. "Los datos de audiencia están bien, han sido menores que cuando participábamos antes, pero el panorama audiovisual ha cambiado mucho", señalaba la directiva sobre ese 11,2% cosechado. Además hizo hincapié en que ese mismo día se celebraba la final de la Copa Davis.

Un tercer puesto en el ranking es una noticia más que positiva, algo que Bordas achaca, en gran parte, al sistema de votaciones de Eurovision Junior. "La comunidad de fans que tenemos en España lo ha valorado muy positivamente", destacaba. Además, cree que el éxito se debe también a la "gran representante, gran canción y gran puesta en escena" con la que han ido este año. Aun así, quiere destacar que siempre trabajan con el mismo empeño, tanto en el junior como en el de adultos. "Este año ya hemos escogido al representante y estamos trabajando muy intensamente", apuntillaba. "Es el mismo equipo y lo trabajamos mucho, lo que pasa que en el otro la competencia también es mayor", concluía Ana María Bordas.