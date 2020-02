Melodifestivalen 2020: Anna Bergendahl y Dotter se clasifican en la segunda semifinal del certamen sueco

Suecia sigue buscando al representante perfecto para Eurovisión en su ya mítico festival de preselección: el Melodifestivalen 2020 , que celebra este año su 60 aniversario. En la segunda semifinal del concurso, organizada en Gotemburgo, Anna Bergendahl y Dotter se ganaron su pase a la final y continúan soñando con la posibilidad de representar a su país en el festival musical más importante a nivel europeo.

Anna Bergerndahl en la segunda semifinal del Melodifestivalen 2020

Anna Bergerndahl se ha convertido en una de las favoritas con su enérgica actuación del tema 'Kingdom Come', en la que su presencia escénica conquistó al público. Por su parte, la cantante Dotter también logró el apoyo de la audiencia con su interpretación de la canción 'Bulletproof', que contó con una puesta en escena muy llamativa, en la que las luces de colores fueron las protagonistas.

Anna Bergerndahl y Dotter se suman así a la lista de finalistas del Melodifestivalen, una competición musical que ha visto nacer a grandes estrellas como ABBA o Loreen. En la primera semifinal, los clasificados fueron The Mamas, con su tema "Moves", y Robin Bengtsson, con la canción "Take a Chance". No es la primera vez que Bengtsson participa en el Melodifestivalen, ya que fue el elegido para representar a Suecia en Eurovisión 2017. En Kiev interpretó "I Can't Go" y quedó en el quinto puesto de la clasificación con 344 puntos.

Dotter en la segunda semifinal del Melodifestivalen 2020

Polémica en el Melodifestivalen

La final del Melodifestivalen 2020 se celebrará el 7 de marzo en el Friends Arena de Estocolmo y, hasta que llegue el momento, los eurofans suecos esperan que no suceda otra polémica como la de Thorsten Flinck, uno de los cantantes que se postulaban para representar a Eurovisión. Flinck fue eliminado de la competición musical por la organización debido a estar implicado en un proceso judicial por un accidente automovilístico que tuvo lugar en Varberg, en mayo de 2019.

La expulsión se produjo antes de que dieran comienzo las semifinales el pasado 1 de febrero y Flinck fue reemplazado por Jan Johansen, un artista sueco con una larga y reconocida trayectoria musical que ya tiene experiencia en Eurovisión. Johansen es veterano en el Melodifestivalen, porque ha participado en él hasta en cuatro ocasiones, y ganó una vez, convirtiéndose en el representante de Eurovisión en 1995.