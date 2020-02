'Melodifestivalen 2020': The Mamas y Robin Bengtsson se clasifican en la primera semifinal del certamen sueco

La lucha por llegar a Róterdam participando en el Festival de Eurovisión ha empezado en Suecia. Este sábado 1 de febrero, la cadena sueca SVT estrenó la nueva edición del Melodifestivalen, la preselección sueca de la que saldrá el representante de Suecia en el certamen musical más importante del planeta. Linnea Henriksson, David Sundin y Lina Hedlund fueron los presentadores de la primera semifinal que se realizó en el Saab Arena de Linköping y que siguiendo la línea de otros años, triunfó en cuanto a crítica se refiere. Pudimos vivir unas actuaciones cuidadas y con una realización más que alabada en redes sociales por parte de los eurofans que siguieron en directo la emisión.

The Mamas y Robin Bengtsson

La propuesta de The Mamas

En esta primera gala del Melodestivalen 2020 participaron siete artistas que optaban a las dos plazas para la gran final que se celebrará el próximo 7 de marzo. Pues bien, los vencedores fueron The Mamas y Robin Bengtsson. Las que fuesen coristas de John Lundvik en Tel Aviv 2019 han querido "independizarse" esta vez y han presentado su propia candidatura, en este caso con el tema "Move". Nos encontramos ante un tema que guarda ciertas similitudes con el que participó en Eurovisión 2019, algo que denota que estas han querido mantener intacto su característico estilo que une soul y pop. Esta vuelta al festival y una actuación que sin duda enamoró a la mayoría las convirtió en las grandes protagonistas de la noche.

La propuesta de Robin Bengtsson

Pero no fueron las únicas que arrasaron en la noche musical sueca y es que Robin Bengtsson también triunfó en su paso por el "Melfest". Esta no es la primera vez que vemos al cantante ya que este representó a Suecia en el Festival de Eurovisión 2017 con el tema "I Can't Go On". Ahora quiere regresar y su propuesta lleva por nombre "Take a Chance". Nos encontramos ante un tema pop que llama la atención a la primera escucha y que bien recordará a más de uno a la música de ABBA. La gran incógnita es que si la audiencia de SVT querrá que el artista opte de nuevo a la victoria en Eurovisión o le dará la oportunidad a un nuevo rostro que haya participado todavía.

Los repescados

Por último, cabe destacar las dos candidaturas que lograron colarse en la repesca, llamada 'Andra Chansen'. En este caso, Felix Sandman, que sin duda era el gran favorito del público con el tema "Boys with emotions", y Malou Pritz, que no logró el apoyo suficiente con su actuación "Ballerina", fueron los terceros y cuartos clasificados y por ello podrán seguir luchando por la victoria en esa gala especial. Por su parte, OVÖ, Suzi P y Sonja Aldén se quedaron en el camino y fueron expulsados al final de la noche.