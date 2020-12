El Melodifestivalen, la preselección sueca que decide quién representará al país en el Festival de Eurovisión 2021, ha desvelado durante los tres primeros días de diciembre quiénes serán sus participantes a través de su cuenta oficial de Twitter. La 61ª edición del esperado evento, seguido a nivel internacional por gran parte de los eurofans, determinará al intérprete o grupo elegido para, en caso de que fuera posible, viajar hasta Rotterdam.

Melodifestivalen 2021 anuncia sus participantes con el esperado regreso de The Mamas

Los aspirantes competirán en las seis galas que como cada año emitirá SVT, la televisión pública sueca, para concluir con su final fechada para el 13 de marzo. Uno de los regresos más esperados será el de The Mamas, ganadoras del Melodifestivalen 2020 con su canción "Move", que no pudieron llegar a asisitr al Festival de Eurovisión 2020 por su cancelación debido a la pandemia de la Covid-19. El trío femenino, únicas ganadoras de la historia del Melodifestivalen que no han llegado a representar a Suecia en el festival, tratarán de conseguir una segunda victoria con "In the middle", un tema que lleva la firma de, entre otros, el representante sueco de la edición de 2013, Robin Stjernberg.

No serán las únicas que repitan, y es que esta edición volverá a contar con numerosos rostros conocidos. Entre ellos podemos encontrar a Jessica Anderson, representante sueca del año 2003 como parte del dúo Fame, Eric Saade, representante sueco en 2011 o la veterana Charlotte Perrelli, representante del país en dos ocasiones, 1999 y 2008, y ganadora del festival en la primera.

28 aspirantes para una edición inusual

El Melodifestivalen 2021 tratará de funcionar con la mayor normalidad posible pese a las circunstancias relacionadas a la pandemia. Para garantizar la seguridad de los participantes y trabajadores, esta edición se celebrará en una sola ciudad, Estocolmo, y no contará con público en vivo. Sea como sea, el 6 de febrero de 2021 dará pistoletazo de salida esta competición en la que 28 aspirantes (solistas o grupos) se enfrentarán en cuatro semifinales y una gala de repesca para asegurar su plaza en la final y, a última instancia, lograr representar a su país en el Festival de Eurovisión 2021.

Lista completa de aspirantes

Anton Ewald - "New Religion"

Arvingarna - "Tänker inte alls gå hem"

Charlotte Perrelli - "Still Young"

Clara Klingenström - "Behöver inte dig idag"

Danny Saucedo - "Dandi dansa"

Dotter - "Little Tot"

Efraim Leo - "Best of Me"

Elisa - "Den du är"

Emil Assergård - "Om allting skiter sig"

Eva Rydberg & Ewa Roos - "Rena rama ding dong"

Frida Green - "The Silence"

Jessica Andersson - "Horizon"

Julia Alfrida - "Rich"

Kadiatou - "One touch"

Lillasyster - "Pretender"

Lovad - "Allting är precis likadant"

Mustasch - "Contagious"

Nathalie Brydolf - "Fingerprints"

Patrik Jean - "Tears Run Dry"

Paul Rey - "The missing piece"

Sannex - "All Inclusive"

Tess Merkel - "Good life"

The Mamas - "In The Middle"

Tusse - "Voices"

WAHL feat. SAMI - "90-talet"