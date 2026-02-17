Por Adrián López Carcelén | |

Tras haber reaparecido en Televisión Española durante la final del Benidorm Fest 2026, la representante de España en Eurovisión 2025 tiene ahora un nuevo frente abierto. Melody, que en el último año ha recorrido el país con su gira 'Esa Diva', tenía previsto terminar la tanda de conciertos por todo lo alto, con un ambicioso espectáculo en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Sin embargo, tal y como se ha comunicado a través de un correo electrónico a los compradores de las entradas, el show previsto para el 28 de marzo de 2026 ha sido cancelado.

Melody durante su actuación en la gran final del Benidorm Fest 2026

La cita prometía ser una cita única de una cantante que lleva toda su vida dedicándose a la industria musical. "La artista ofrecerá un espectáculo único que reunirá sus grandes éxitos, los temas más aclamados por sus fans y, por supuesto, el himno que ha marcado su último año: 'Esa Diva'", informaba el sitio web del recinto que iba a acoger el evento.

El motivo de la cancelación

La suspensión del concierto, según el equipo de la cantante, se debe a una causa meramente artística. "Melody se encuentra actualmente finalizando nueva música y trabajando en la producción de su próxima gira, y considera y siente que este concierto en Madrid merece presentarse con una propuesta renovada, nuevos temas y una producción completamente alineada con la nueva etapa que está preparando", reza el comunicado.

Melody con la bandera de España en Eurovisión 2025

En la nota, se explica que. Sin embargo, tanto la cantante como su equipo dejan clara su posición: "".

A pesar de que el equipo de la cantante ha enviado este comunicado explicando sus razones para suspender el espectáculo, las redes sociales se han llenado de comentarios que apuntan a otra posible causa. Muchos de ellos aluden a un nivel de venta de entradas más bajo del esperado como motivo principal para la cancelación del concierto. Por ahora, la cantante guarda silencio y los compradores recibirán el reembolso de sus entradas en un plazo de 14 días.