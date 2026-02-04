Por Redacción |

La relación de Melody con Radiotelevisión Española después del Festival de Eurovisión 2025 no era la mejor del mundo, tal y como se evidenció en aquella polémica rueda de prensa a la vuelta de la sevillana. En ella, Melody aseguraba que su puesta en escena hubiera sido mucho más potente que la que le habían impuesto, mientras que TVE indicaba que todas las decisiones artísticas fueron consensuadas con la artista.

Un rifirrafe de acusaciones que terminó con Melody pidiéndole a María Eizaguirre que no se enfadase: "Sí, que se pone muy flamenca", decía la de 'Esa diva'. Mientras, la Directora de Comunicación de RTVE soltaba: "Lo que hay que aguantar", provocando que la de Dos Hermanas aprovechara para decir también un tenso: "Eso digo yo, lo que hay que aguantar...".

María Eizaguirre anunciando la vuelta de Melody al Benidorm Fest 2026

Desde entonces, la que fuera representante de España en Eurovisión 2025 se alejó de la cadena pública todo lo que pudo, no asistiendo a 'La revuelta' tras un conflicto también con David Broncano y, en su lugar, acudiendo a 'El hormiguero' de Pablo Motos. Además, también fichó por 'La Voz Kids' como asesora y acudió como invitada a la final de 'Tu cara me suena'.

Melody, al igual que el resto de ganadoras del Benidorm Fest, actuará en la gran final de 2026

Muchas actuaciones

El anuncio de RTVE del regreso de Chanel Terrero Nebulossa para actuar en la gran final del Benidorm Fest 2026 nos dejó una gran pregunta: ¿Y Melody? Poco más de una semana después,, y lo ha hecho con guiño a aquella pullita que le soltó la cantante en la rueda de prensa mencionada.

"Estará Luz Casal, Abraham Mateo y mucho más... Esto es un gran reencuentro, el reencuentro de la familia porque somos una gran familia. Estará Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa ¿y por qué no? Como somos muy flamencos, estará también Melody, nuestra diva, aquí en el Benidorm Fest", explicaba la dircom antes de dar paso a un vídeo de la propia Melody.

"Estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis. (...) Estaré en la final del Benidorm Fest con vosotros, compartiendo música y pasándolo muy bien, nos vemos muy pronto", añadía una sonriente Melody, firmando así la paz con RTVE tras un tiempo alejada del ente público.