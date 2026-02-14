Así ha sido el regreso de Melody al Benidorm Fest 2026 tras la polémica de Eurovisión con un opening propio

Por Redacción |

La quinta edición del Benidorm Fest ha servido para reunir a todas las ganadoras de las anteriores ediciones del certamen en el escenario del Palau de l'Illa de Benidorm. Chanel Terrero fue la primera en confirmarse, mientras que Nebulossa y Blanca Paloma se sumaron poco después a los intervals de la final, dejando una gran incógnita: ¿Y Melody?

La cantante de 'Esa diva' se hizo de rogar y, a pesar de las diferencias que ha vivido con RTVE y que ella misma verbalizó en la rueda de prensa en su vuelta de Eurovisión, Melody también ha estado en la Gran Final del Benidorm Fest 2026 que se ha celebrado el sábado 14 de febrero de 2026. Esto supone su vuelta al ente público después de su paso por Basilea, una vuelta por todo lo alto.

Melody cantando en la apertura de la gala de la gran final del Benidorm Fest 2026

Y es que Melody ha actuado en solitario en la apertura de la gala, recordando el 'Esa diva' que tantas alegrías le ha dado, en todas sus versiones. Además del hit que le hizo viajar a Eurovisión 2025, la de Dos Hermanas también ha cantado su single 'El apagón', que lanzó poco después de su paso por Basilea, y también ha avanzado parte de su nuevo tema 'Alarma'.

Pues muy buen opening de Melody. Al final, "Esa Diva" fue un hit el año pasado y volvió a traer a Melody de vuelta a primera plana #BenidormFestFinal pic.twitter.com/1yotxQr0Au — Lázaro (@Eurolazaro) February 14, 2026

Un gran show

El arranque de la Gran Final ha acogido así a la artista y a un gran cuerpo de baile que la ha acompañado, con todos los que la rodearon en su aventura del Benidorm Fest y Eurovisión. El Palau de Benidorm ha respondido con una gran ovación a Melody, que ha hecho corear el estribillo de 'Esa diva' a todo el público presente en la gala.

Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025, cantando en la Final del BF 2026

Al terminar la actuación, Jesús Vázquez ha dejado bien claro que Radiotelevisión Española es también la casa de Melody, cosa que la cantante ha agradecido. Así, Melody se ha coronado con su propio opening en solitario, desvelando que también entregará la sirenita de oro al ganador o ganadora del Benidorm Fest 2026.