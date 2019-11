Melyssa se va con Tom en una final de 'MyHyV' marcada por la promesa de un amor para toda la vida

El trono de Melyssa en 'Mujeres y hombres y viceversa' llega a su fin. Dos han sido los pretendientes que han llegado a la gran final, Álex y Tom. Ellos han protagonizado los momentos más apasionados del paso de la joven por el programa, por lo que la decisión no se presentaba nada fácil. No obstante, la protagonista ha tenido muchas oportunidades para poder decantarse, como una cita de lo más especial: una de 24 horas. Aún así, entraba en plató hecha "un flan" y sin tenerlo nada claro. De hecho, en un momento determinado llegaba a declarar: "Tengo ansiedad".

Melyssa y Tom, en la final de 'MyHyV'

El paso de Melyssa por el programa ha sido complicado. Antes de llegar a su gran final, Pedro, uno de los pretendientes más importantes para ella, tenía que decir adiós por cuestiones laborales. Esto trastocaba por completo los planes de la joven, ya que, como confesó, había sentido por él mucho más de lo que había sentido por otras. Después de echar a Edoardo, eran Álex y Tom los que llegaban a la final.

Ellos, por su parte, iban a por todas. Tom confesaba haberse enamorado de ella y Álex revelaba que estaba dispuesto a dejar su ciudad y su negocio para poder estar con Melyssa, que arrancaba muy nerviosa su deliberación: "A la persona que no haya elegido lo siento. Le ofrezco mi amistad, aunque no la quiera", expresaba antes de anunciar quién de los dos saldría del plató como su pareja.

Una dura decisión

"Creo que me he acabado enamorando y me he dado cuenta de que no le quiero perder", se arrancaba la joven, que terminaba por decir: "Me he enamorado de Tom". El francés y la protagonista del día se abrazaban entonces en un momento lleno de emoción bajo la banda sonora de la mismísima "Titanic". "Estoy temblando y todo", decía Melyssa, visiblemente nerviosa.

Álex, mientras, abandonada el plató entre lágrimas. "Duele. He sentido cosas que no esperaba. Apuestas todo y te caes", confesaba el joven, que, a pesar del dolor que sentía en ese momento, le pedía que no se preocupara por él, ya que Melyssa había interrumpido su bonito momento para ir a ver cómo se encontraba. "Conmigo vas a poder hablar siempre", apuntaba. Qué pasó después es una incógnita, ya que el programa cerraba abruptamente para dar paso a 'El concurso del año', así que tendremos que esperar hasta la siguiente emisión pasa conocer más detalles de esta historia de amor y desamor.