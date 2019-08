Toñi Moreno carga contra una pretendienta de 'MYHYV' por un comentario machista

Toñi Moreno no acostumbra a meterse en las disputas que habitualmente mantienen cada día los participantes de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, la presentadora ha tenido que aparcar por unos instantes su papel de moderadora imparcial en el programa de este miércoles 28 de agosto. La razón: un comentario un tanto desafortunado fuera de cámara por parte de Mabel, una de las pretendientas de Miguel.

Toñi Moreno reprende a Mabel por su desafortunado comentario en 'MYHYV'

"No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para repartir juego", ha empezado diciendo Toñi Moreno, que ha cortado el ritmo normal del programa para explicar lo ocurrido. "Hay un comentario que ha hecho Mabel fuera que no me ha parecido bien". Las palabras fruto de la polémica era una pregunta que había lanzado momentos antes Mabel. "¿Tu estarías con una chica que en la primera noche se acuesta contigo?"

"Nos ha costado mucho trabajo llegar al punto en el que estamos las mujeres para hacer lo que nos da la gana en el momento en el que nos dé la gana", ha defendido con rotundidad la presentadora y con el público estallando en aplausos. "Te has equivocado y lo sabes", ha reprendido Toñi Moreno a Mabel. La avergonzada pretendienta ha reconocido su error y lo ha achacado a un "cúmulo de cosas" que le han molestado de su compañera Sara.

Nagore Robles se suma a la bronca

La joven se refería con la pregunta que había pronunciado minutos antes a la primera cita que han tenido Miguel y Sara sin cámaras, y en donde practicaron relaciones sexuales. Por su parte, la aludida ha indicado que respeta la opinión de Mabel y no ha querido meterse en polémicas. Algo que no ha sentado nada bien a Nagore Robles. La asesora del amor ha saltado bastante enfadada: "Ese tipo de opiniones no tienes que respetarlas", le decía a Sara. "Ahora la pregunta se la hago yo al tronista. ¿A ti gustan este tipo de tías como Mabel que hace este tipo de comentarios?", ha añadido Nagore.