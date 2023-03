Por Daniel Tostón López |

Como en las anteriores ediciones, los participantes de la 'La isla de las tentaciones' dejaron un mensaje para su pareja, esta vez en forma de vídeo, antes de entrar en el reality. Semanas después, en mitad de la experiencia, el programa les muestra esa grabación para coger fuerzas para seguir creyendo en su relación. No obstante, en ocasiones a esas alturas la confianza ya está rota y esas palabras no hacen sino avivar el dolor. Es lo que ocurrió con Elena Adsuara, quien, al tener la opción de escuchar el mensaje de su ya exnovio, David Vaquero, decidió rechazarla.

Y es que, para ella, su relación ya estaba hecha pedazos después de que él hubiera traspasado todos los límites con la tentadora María. No obstante, el programa ha hecho público ese vídeo. "Hola amor, te echo de menos ya, quiero que sepas que te quiero", comenzaba el manchego. Después, aseguraba que iban a salir de la isla juntos y que va a estar deseando verla todo el rato. "Pásatelo genial, que yo me lo voy a pasar genial", le aconsejaba.

David llorando en 'La isla de las tentaciones' junto con María

Las palabras de cariño y amor hacia ella eran constantes en la dedicatoria. "Te quiero muchísimo, tenlo en mente y no te agobies", insistía el joven, intentando transmitirle confianza en su relación. "Quiero que estés bien, que disfrutes que yo también voy a disfrutar. Tenemos que ser inteligentes y aguantar hasta el final", añadía, antes de finalizar el vídeo piropeando a su novia en esos momentos: "Eres la más guapa de las novias y de las tentadoras y de todas las que vengan".

El final de la relación

La hoguera de confrontación entre David y Elena fue una crónica de una ruptura anunciada. Mientras que ella decidía irse sola, él le daba una oportunidad a su relación con María fuera del programa. No obstante, antes de abandonar la hoguera, comenzó a llorar, afectado por lo ocurrido. "Estoy jodido. Me da pena haberle hecho daño así también, al irme contigo. Muchísimo daño", le explicaba a la tentadora, que intentaba darle ánimos. "Cuando la he visto se me ha removido todo", le confesaba, entre lágrimas.