El mensaje feminista de Rocío Jurado en 1995 que es viral ahora: "El único sujetador que importa es el mental"

Si te paras a pensar en una figura importante dentro del mundo de la música española, es más que posible que se te pase por la cabeza el nombre de Rocío Jurado. Y es que la tonadillera conquistó los corazones de todo el mundo con su música, su arte, su personalidad y su forma de pensar. Así nos lo ha demostrado una vez más RTVE tras recuperar una entrevista de la cantante en homenaje al 13º aniversario de su fallecimiento.

Rocío Jurado en 'Un paseo por el tiempo'

La entrevista se dio en 1995 en el programa ''Un paseo por el tiempo', presentado por Julia Otero y que contaba con colaboradoras como Lourdes Lancho. Esta última se encargó de hacerle varias preguntas a Rocío Jurado que la cantante contestó de una manera muy memorable. "No te da corte cantar 'No siento nada al hacerlo contigo?", cuestionaba Lourdes Lancho.

"No solo no me da corte, sino que me siento muy orgullosa. Porque esa es una canción que ha roto barreras que existían. Nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción nada semejante", contestaba Rocío Jurado. "Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas, con los niños y se iban con otras. Y las mujeres siempre llorando, esperando a que él volviera. Y no es verdad", continuó explicando la tonadillera.

¿Recuerdas esto? Momentazo feminista de la gran Rocío Jurado en 'Un paseo por el tiempo' de @julia_otero en 1995. Revivimos este programón en el 13 aniversario de la muerte de 'la más grande' ???? https://t.co/3M23oAZTuG pic.twitter.com/ioRHaS0Z77 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 2 de junio de 2019

Pregunta inapropiada

Tras esa cuestión, Lourdes Lancho afirmaba no poder resistirse a hacer la siguiente pregunta: "¿Me puede decir su talla de sujetador?", preguntaba la joven colaboradora, dejando estupefacta a Rocío Jurado, quien se negó rápidamente. "El único sujetador que me importa, es el mental, que es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas", contestó la gran Rocío Jurado. Así pues, esta entrevista fue muy aplaudida tanto en su época como en 2019, donde ha recibido miles de interacciones en las redes sociales, alabando las palabras de la cantante.