El ingenioso mensaje de Liam Cunningham a Kit Harington para sumarse a la serie de Jon Snow

HBO todavía no se ha atrevido a continuar 'Juego de Tronos'. En vez de mirar hacia el futuro de Poniente, extendiendo tramas del mayor fenómeno de su historia, la cadena de pago ha preferido escalar el árbol genealógico de los Targaryen con 'La Casa del Dragón'. Los datos de audiencia y las nominaciones a los Emmy han demostrado que la apuesta por una precuela no ha sido precisamente desacertada, pero eso no significa que el territorio de las secuelas vaya a quedar desierto.

Liam Cunningham y Kit Harington en 'Juego de Tronos'

A ese respecto, el equipo creativo está liderado por el propio Kit Harington, quien viajó a Santa Fe para reunirse con George R.R. Martin y apuntalar las bases de la potencial serie.

En una entrevista concedida a Den of Geek, Liam Cunningham ha desvelado cómo reaccionó a la filtración de 'Snow'. "Le mandé un mensaje [a Kit] diciéndole, 'Mejor llama a Davos'", recuerda el intérprete irlandés, haciendo un guiño consciente a 'Better Call Saul', el aclamado spin-off de 'Breaking Bad'. No obstante, esa táctica no le ha funcionado, al menos de momento. "Todavía no he recibido respuesta", añade Cunningham, que, pese a haber encarnado a Ser Davos Seaworth durante siete temporadas, no tiene el más mínimo conocimiento de su posible continuación. "Le deseo lo mejor a quienes estén involucrados en ella y, si el cheque es lo suficientemente grande, ¡quizá vuelva a aparecer!".

Detención parcial

El silencio por parte de HBO y Harington será la tónica dominante a corto (y seguramente medio) plazo, ya que las huelgas de guionistas y actores han supuesto un frenazo del que no se ha librado íntegramente la franquicia 'Juego de Tronos'. Por un lado, 'La Casa del Dragón' sigue rodando su segunda temporada escudándose en que los guiones ya estaban completados y en que los intérpretes están afiliados a Equity, el sindicato británico, y no a SAG-AFTRA, el estadounidense; pero el título que sí se ha quedado detenido ha sido 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', que ha desmantelado su sala de guionistas hasta nuevo aviso. Asimismo, Martin ha visto suspendido su acuerdo de desarrollo con HBO, por lo que se antoja improbable que 'Snow' esté actualmente cerca de recibir luz verde.