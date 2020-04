Pablo Motos confiesa que una vez robó un televisor en Ikea: "Fue sin darme cuenta"

Barrancas y la recién retornada Trancas se propusieron este lunes desenmascarar el lado más canalla de Pablo Motos y su equipo de 'El Hormiguero', que en vista de lo que confesaron bien podrían ser El Profesor y la banda de 'La Casa de Papel'. Las gamberras hormigas sometieron a los colaboradores presentes a un test en el que la primera pregunta abordaba si en alguna ocasión habían hecho un "simpa" o, lo que es lo mismo, si alguna vez habían robado o se habían ido sin pagar de un bar o restaurante.

Luis Piedrahita fue el primero en confesar sin pudor su culpabilidad. "", recordó, aclarando que pidió la cuenta "como 15, 20 o 30 veces" y que finalmente acabó pensando "eso es que no la quieren traer". ¿Y no te siguieron?", preguntaron las hormigas, respuesta que el monologuista admitió desconocer: "No miré atrás", dijo entre risas.

Pablo Motos confiesa que robó en Ikea

A continuación confesó también El Monaguillo, que se atrevió a robar nada más y nada menos que al mismísimo Mickey Mouse. Ocurrió en DisneyLand París, un lugar "con más tiendas que atracciones", bromeó el cómico. "Yo compré unos llaveros, salí de la tienda y, cuando miro atrás, veo a mi hija con un peluche de Pluto gigante y la alarma en la oreja", narró. Aunque la alarma se había disparado al salir de la tienda, nadie los había parado y podrían haber salido impunes en su fechoría, pero El Monaguillo sintió apuro. "Así que lo dejé en una atracción haciendo cola", aclaró.

El robo de Pablo Motos

Pablo Motos, por su parte, se declaró inocente en un primer momento, si bien Piedrahita se apresuró a refrescarle la memoria: "Diré una palabra, 'Ikea'". Al presentador de 'El Hormiguero' se le encendió la bombilla al escuchar el nombre de los grandes almacenes e hizo un esfuerzo por recordar, aunque precisó de la ayuda del gallego. "Tú te llevabas algo en la parte de abajo del carrito, no sé si unas estanterías o un televisor", añadió.

"¡Ah, sí! Era un televisor", recordó finalmente Motos, cuyo amor por la televisión quedó demostrado una vez más. "No me di cuenta, yo pasé con el carrito, arriba llevaba todo y no me di cuenta de lo de abajo", defendió, de tal manera que no se dio cuenta de su hurto hasta minutos después. "Salí y me di cuenta en el coche. Fue sin darme cuenta", insistió. No obstante, sus compañeros aprovecharon para hacer bromas al respecto. "Arriba llevaba unas bombillitas", vacilaba Marron; "llevaba un lápiz", agregaba El Monaguillo. "Vaya, con que nunca ha hecho un simpa, y ha robado televisores...", comentaban las hormigas, que se regodeaban en el despiste: "Qué canallita".