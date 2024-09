El mensaje del pasado de David Broncano que podría vaticinar el peor destino para 'La revuelta'

Por Beatriz Prieto |

El lunes 9 de septiembre, David Broncano y su equipo debutaron en La 1 con 'La revuelta', sin haber anunciado al invitado previamente. Tras los estrenos de Jorge Ponce y Lala Chus con sus respectivas secciones, el presentador por fin recibió a su primer invitado, el cinco veces campeón de surf adaptado Aitor Francesena, cuyo reproche por unas declaraciones del pasado dieron pie a recordar la poca fe de Broncano en los programas televisivos.

David Broncano recuerda sus declaraciones sobre la televisión en 'La revuelta'

, mencionó el invitado en un momento de la entrevista. Francesena aprovechó de ese modo para reprochar a Broncano que, en el programa de radio "La vida moderna", ", que los surfistas de este país son unos mantas". El programa, de hecho,

No obstante, el asunto no se quedó ahí, puesto que mientras el presentador intentaba justificar sus palabras, su compañero Miguel Campos llamó su atención: "Creo que en el castigo va la penitencia, porque he seguido viendo el vídeo y creo que hay un mensaje para nosotros". "Desde el pasado, ¿eh?", soltaba Broncano, sorprendido. Campos ponía así el resto del vídeo, en el que Héctor de Miguel, compañero de Broncano en "La vida moderna", comentaba que "el surf es como la tele. La tele convencional tiene un índice de fracasos del 90%".

Broncano pronosticó hace 4 años él mismo el futuro de La Revuelta. Buena. pic.twitter.com/wZqrF9m8OY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

"Va a ser un fracaso"

"Altísimo. Lo normal es que el programa se vaya a la mierda", coincidía por entonces Broncano, en un vídeo que era "de hace cuatro años". Lejos de tomárselo como una mala señal, sin embargo, el presentador se limitó a reírse ante sus propias palabras. "A mí mismo, desde 2020, me he dicho que un programa en la televisión en abierto va a ser un fracaso. Pues nada", soltaba el jienense, con humor, en lo que podía ser el peor vaticinio sobre su propio programa, ahora en la televisión pública y en la complicada franja del access prime time.