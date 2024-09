Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 9 de septiembre, La 1 abrió las puertas de 'La revuelta', el programa sucesor de 'La resistencia' en la cadena pública, con David Broncano al frente. El presentador regresaba a la pequeña pantalla con el mismo equipo, liderado por Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, con un renovado escenario y el surfista vasco Aitor Francesena como primer invitado.

David Broncano junto al surfista ciego Aitor Francesena en 'La revuelta'

Al igual que el nombre, el programa de Broncano arrancó su emisión con una nueva cabecera protagonizada por el presentador., con el público vitoreando antes de dar paso a los habituales insultos y gritos hacia Broncano, quien también ha mantenido el popular bombo. Un inicio en el quey quiso "aclarar tres cosas muy básicas, por si lo dudáis".

"No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuera su primo tonto del pueblo. No me hace falta", declaró Broncano, a quien se sumó Castella para cuestionar si "no somos los sicarios del perro" o "no somos los lameculos de Puigdemont". "Yo no cobro catorce millones de euros. Lo he intentado, pero hay que pagar a esta gente, somos muchos", prosiguió el presentador, a lo que su presentador añadió que habría "160 programas" que hacer. "Y luego, los catorce millones no salen de los enfermos de nada, ni del ELA, ni de la Guardia Civil ni nada. No funciona así, el presupuesto es uno", matizó Broncano.

El humor, eje del programa

Asimismo, el presentador señaló que "la gente que piense que hemos venido aquí a hacer propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez, está totalmente equivocado, no nos conoce, no ha visto un puto programa nunca, porque esto no va a pasar". "¿Estás diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la otra mitad, MENAS", lanzó Castella, momento en el que Grison se sumó a las bromas mostrando un tatuaje de Pedro Sánchez en el lado izquierdo de su pecho, y uno de Pablo Motos en el lado derecho.

Pues esta es la cabecera, chavales. Brutal. pic.twitter.com/OfcOTAoGcY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

Grison pensaba de verdad que el programa era rollo político. ???????????? pic.twitter.com/whNU8WBBTF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

Obvio que iban a seguir las Preguntas Clásicas™, hay un país deseando saber cuánto dinero tienen los invitados y cómo les van con lo del sexo.



El primero en pasar esta temporada es @aitorfrancesena pic.twitter.com/xc1Ns5OSk5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

'La revuelta' arrancaba así dejando las cosas claras antes de recibir a Ponce y Lala Chus con sus primeras secciones. Mientras el primero bromeó con las supuestas novedades del programa, la segunda hizo referencia a su participación reciente en 'Grand Prix' como madrina, tras lo cual Broncano por fin recibió a su primer invitado, que no eludió las "preguntas clásicas": el cinco veces campeón mundial de surf adaptado, Aitor Francesena. Toda una declaración de intenciones por parte del equipo, que mantiene su esencia al mantener su apuesta por invitados menos conocidos para el gran público y por el humor como eje.