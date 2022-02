La surrealista intervención de Rosa López en el UMK 2022 como portavoz del jurado español

La representante de España en Eurovision 2002 anunció los votos de los expertos de nuestro país y dejó boquiabiertos a todos los espectadores.

YLE

Rosa López fue la encargada de dar la puntuación en el UMK 2022 tras ser escogida como la portavoz del jurado español conformado por Miki Núñez, Lucía Pérez, el community manager de Ten y ella misma. La cantante, que se encontraba algo nerviosa por el importante momento en el que tenía que intervenir, consiguió ganarse el cariño del público haciendo un alegato a favor del lenguaje de la música: "Para mí, la música es el mejor idioma para comunicarse entre todos los países".

La andaluza, que fue aplaudida por todos los asistentes tras esa declaración, entregó la máxima puntuación, los 12 puntos, a Bess, una de las favoritas de la noche, con su canción "Ram Pam Pam", pero que no consiguió la victoria, alzándose con un tercer puesto. Finalmente, la victoria fue para The Rasmus y su tema de rock-pop "Jezebel" que, además de ganar el voto del jurado internacional, consiguió ser la preferida del público finlandés, consiguiendo así representar al país el próximo mes de mayo en Turín. La banda luchará por el micrófono de cristal tras una carrera profesional en la música de casi 30 años, que le ha dado éxitos como "In the Shadows" o "Livin' in a World Without You".