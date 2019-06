Mercedes Milá apoya a Manuela Carmena y ve su derrota como una "puñalada trapera"

Es natural que personajes públicos de todo tipo tiendan a posicionarse políticamente cuando invitados a 'laSexta Noche'. Por supuesto, ha sido el caso también de Mercedes Milá, que ha acudido al plató de Iñaki López junto a su ya inseparable perro Scott. Teniendo en cuenta que la periodista nunca se deja nada por decir, la entrevista que el presentador del espacio le ha realizado ha permitido que haga una defensa de Manuela Carmena tras su derrota electoral.

Mercedes Milá e Iñaki López en el plató de 'laSexta Noche'

Desde el programa han recordado el momento en que la política y Milá coincidieron en televisión en 'Queremos saber', programa de debate que se estrenó en una recién nacida Antena 3 allá por principios de los 90. En ella, Manuela Carmena hacía una defensa de que incluso los violadores tenían derecho a disfrutar de un permiso, un tema que incluso hoy podría resultar polémico.

Mercedes Milá no supo cómo posicionarse ante estas palabras, pero le dio pie a su alegato en favor de la que fuera candidata por Ahora Madrid: "Es una tristeza el resultado electoral. Perder a Manuela Carmena de alcaldesa de Madrid es una puñalada trapera". Por supuesto, responsabilizó de la derrota a los electores que, en su opinión, no se movilizaron lo suficiente: "Hay que ir a votar, que si no lloráis si no sale lo que queréis".

Llamando al voto

Para la conductora de 'Scott y Milá', los resultados de las municipales evidencian que la gente no vota en la misma clave que para las generales: "En las últimas elecciones generales, realmente ahí se notó que la gente se daba cuenta de que nos estábamos jugando mucho". Todo ello se relaciona con una participación que en esta ocasión ha echado en falta.

Además, en su alegado en favor de la movilización del electorado, la presentadora hizo una provocativa comparación: "Esto es como el Brexit, si se volviesen a repetir las elecciones de nuevo estoy segura de que saldría Carmena, porque habría gente que se daría cuenta de que no se puede quedar en casa".

Arropando a Miguel Bosé

Otro de los momentos de 'Queremos saber' recordados por el programa de laSexta fue una entrevista realizada por Milá a Miguel Bosé, con la que él quiso acallar los rumores de su homosexualidad y drogadicción. Tiempo después, su separación con Nacho Palau, escultor valenciano con el que mantuvo una relación de 26 años, evidenció su condición sexual, algo que no gustó precisamente a Milá, que lo calificó de "profundamente inmoral".

Mercedes Milá recibe un mensaje de Miguel Bosé en 'laSexta Noche'

"A mí me entristece mucho pensar que Nacho Palau, su compañero durante tantos años, ha sacado a Miguel del armario forzándole a hacerlo", argumentaba la presentadora, que siempre fue cercana a la realidad de la pareja. Para ella, sólo el intérprete de "Amante bandido" debería tener el derecho a revelar ese aspecto de su vida: "Si él no quería decir, por la razón que fuera, que era homosexual, ¿quién le iba a forzar?".

Amigo agradecido

Como si la hubiera estado escuchando, el propio Miguel Bosé apareció en pantalla para dedicar un emotivo mensaje a la invitada del programa. El vídeo era una grabación mandada al programa y grabada por él mismo, aunque respondía muy bien a la defensa que había hecho la periodista de su intimidad, ya que se deshacía en cariño hacia ella: "Te deseo que lo pases muy bien. Te quiero muchísimo. Eres mi cómplice, mi amiga, mi confidente, mi compañera".